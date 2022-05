Cent congressistes en el primer dia de les Jornades INNTEC 2022

Prop de cent congressistes han assistit, aquest dimarts, a la primera de les dues Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC 2022, que ha tractat sobre transformació digital en el sector de l’hoteleria (hospitality). L’acte ha començat amb unes paraules de benvinguda de la cònsol de la Massana, Olga Molné, i del president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi París, a les quals ha seguit la conferència inaugural, a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

Gallardo ha assenyalat que arribar al turista mitjançant les aplicacions tecnològiques “és una aposta ineludible que també des de les administracions públiques i les agències de promoció econòmica i d’innovació treballem, conscients que un bon coneixement del perfil potencial dels administrats, potencials inversors i visitants ens permetrà poder oferir un millor servei i experiència al nostre país“.

La capacitat del país per adaptar-se i avançar-se a aquest marc canviant queda demostrada, ha dit, en els dos projectes guanyadors dels ACTINN AWARDS 2021, desenvolupats per empreses andorranes. El segon premi ha estat per a You Cake, projecte liderat per Alexis Estopiñán, quarta generació d’una família de pastissers que ha ideat una estratègia per assegurar la viabilitat del negoci durant els propers cinquanta anys: elaborar pastissos saludables i de qualitat, aptes per a persones amb al·lèrgies i intoleràncies, i fer-los arribar al client tres quarts d’hora més tard com a màxim.

El primer premi ha recaigut en PurpleDye, iniciativa de José María Lago i David Miralles. Es tracta d’una plataforma sense codi, basada en la intel·ligència artificial, que permet posar en marxa projectes criptogràfics.

El primer conferenciant, Neil James, que havia arribat a Andorra el vespre anterior, va haver de marxar precipitadament per motius personals, però va deixar gravada la seva conferència, que duia per títol “Digitalitzar l’experiència de l’hoste és un avantatge competitiu”. La mateixa tecnologia que propugna ens ha servit per gaudir en línia dels seus coneixements i experiència.

Sí que s’ha pogut sentir en viu i en directe a Albert Grau parlant de les noves tribus viatgeres i a Toni Mascaró desenvolupant idees al voltant de la cerca de l’excel·lència en l’experiència de l’hoste. Els dos experts han participat també en una taula rodona amb Ventura Martí i Pablo González, mentre que Marco di Giampietro, Juan de Dios García i Carles Serra ho han fet en una altra.

L’INNTEC acaba aquest dimecres amb la segona jornada focalitzada, en aquest cas, en les noves tendències tecnològiques del 2022, com el metavers, els non fungible tokens (NFT) i la tokenització. Obrirà el programa el professor d’ESADE, Xavier Pérez, que recalcarà les oportunitats de negoci que ofereixen aquestes tecnologies. Seguirà una taula rodona sobre com aquestes tecnologies es poden desenvolupar a Andorra, en què Pérez debatrà amb Miguel Àngel Rodríguez, Jordi Mur i Santiago de Larrea.

Dos joves emprenedors andorrans, Pedro Mirada i Sergio Segado, aprofundiran en el metavers; el primer, mostrant el projecte que ha desenvolupat amb l’empresa, OuterRing MMO, i el segon, explicant com els esports electrònics i el blockchain han revolucionat el món de l’entreteniment.

Tots dos participaran juntament amb Miquel Gouarré i Pere Casanoves, d’AndBlockchain, en una taula rodona sobre la visió d’aquesta associació i de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics. Per acabar, Ignasi Martín, cluster manager d’ACTINN, clourà la doble jornada resumint-nos-en les conclusions.

Les jornades se celebren al Teatre de les Fontetes de la Massana. Les inscripcions són gratuïtes i continuen obertes a inntec.ad. INNTEC 2022 compta amb el patrocini de Crèdit Andorrà, FEDA, Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació, Tècniques d’Avantguarda, NAOS, Grandvalira i Andorra Telecom, i amb la col·laboració del Comú de la Massana, la Unió Hotelera d’Andorra, AndBlockchain i l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics.