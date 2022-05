Reunió d’Espot amb la presidenta del Consell de Mallorca per conèixer el model de gestió de residus

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut una reunió de treball aquest dimarts al matí amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al Palau del Consell de Mallorca. La trobada correspon al segon dia de visita oficial del cap de Govern a Palma amb l’objectiu de continuar el camí iniciat des de l’inici de la legislatura per intensificar les relacions de bon veïnatge i cooperació amb els territoris veïns i propers.

La delegació andorrana l’han complementat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu. Per part balear, la delegació l’han format per la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, el conseller de Presidència, Javier de Juan i el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra.

La reunió ha permès compartir experiències en diverses matèries, especialment, en matèria de sostenibilitat, economia circular i gestió de residus. D’aquesta manera, Espot i Calvó han pogut explicar i acostar a la delegació balear el Projecte de llei d’Economia Circular que actualment es troba en la fase final del tràmit parlamentari. Aquest text legal, promogut pel Govern, té com a objectiu impulsar un nou model econòmic al país basat en la circularitat per reduir al màxim la producció de residus i lluitar contra el malbaratament alimentari, entre altres aspectes.

Per aquest motiu, i per tal de conèixer el model de gestió de residus de Mallorca, després de la reunió ambdues delegacions s’han desplaçat fins al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. La infraestructura és un conjunt d’instal·lacions de tractament de residus inaugurat el 2003, situat als voltants de la carretera de Sóller i gestionat per l’empresa TIRME. La visita ha pogut permetre conèixer de primera mà el model de gestió de residus implantat a Mallorca, un model d’abocament zero perquè tots els residus urbans i assimilables entregats al sistema són valoritzats mediambientalment o energèticament.

“Andorra i Mallorca comparteixen el fet de ser dos territoris amb un cert aïllament, per la qual cosa han d’incrementar la seva sobirania energètica. Per tant, veure l’experiència de llocs similars al nostre ens aporta valora afegir”, ha ressaltat Espot després de la visita al centre de tractament de residus.

Per la seva banda, Cladera ha ressaltat que “Mallorca i Andorra tenim molt en comú, com l’aposta per la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, i és una satisfacció poder compartir amb ells la feina del Govern de Mallorca per la circularitat i la gestió dels residus, especialment la matèria orgànica, que és el gran repte que tenim i en què ja hem fet una aposta decidida per arribar a tractar el cent per cent de la fracció orgànica”.

A la planta de metanització es produeix biogàs a partir de la fermentació de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva als municipis i productors específics, mitjançant el qual es genera energia 100% renovable, i també digest, material que posteriorment es converteix en compost.

Lligat amb l’avenç i les noves tecnologies implementades a la plata de tractament de residus de Mallorca, Espot i Calvó s’han trobat amb el sector turístic i hoteler de Mallorca. Així, han visitat una de les instal·lacions de Garden Hotels, cadena hotelera pionera en la implantació de mesures d’economia circular, com ara la iniciativa per transformar en compost la matèria orgànica i la resta que es produeix amb la poda per generar adob orgànic, tancant així el cercle de circularitat.

Valoració positiva del viatge

Abans de finalitzar la visita oficial a Palma, el cap de Govern ha fet una valoració positiva de l’estada i de les experiències i intercanvis que s’han tingut amb les diverses institucions i sector privat. “Hem pogut conèixer polítiques específiques en temàtiques on ambdós territoris seguim unes línies estratègiques similars”, ha declarat Espot davant de la premsa.

En aquesta mateixa línia, ha emfatitzat que la voluntat del Govern és conservar els motors tradicionals de l’economia del país, però alhora acompanyar-los perquè puguin transformar-se i adaptar-se en clau d’una major resiliència i sostenibilitat.