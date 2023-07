La nova hoste de Faber Andorra: Anna-Maria Kursawe

Anna-Maria Kursawe, arquitecta i artista que serà uns dies a Andorra (SFGA)

L’arquitecta i artista alemanya, Anna-Maria Kursawe, ha arribat avui dilluns a la residència Faber Andorra, on s’hi estarà fins al 21 de juliol per a treballar en el projecte ‘Llocs de trànsit’, que va començar a Barcelona i que consisteix en la creació d’obres plàstiques que exploren la relació entre els territoris i els turistes.

Kursawe, amb la seva estada al país, té com a objectiu explorar a través del dibuix i de l’aquarel·la els punts de contacte entre la cultura global i la regional, tenint en compte que Andorra és també un centre d’atracció turística per a milions de persones. A més, Kursawe se servirà d’un dels Tallers d’art ubicats al mateix immoble que la residència massanenca. Les obres que produeixi li serviran de material d’arxiu per a la seva obra, que executarà en una elaborada pintura al tremp d’ou sobre fusta al seu estudi d’Alemanya.

D’altra banda, les artistes visuals andorranes Alícia Luño i Emma Regada són les candidates seleccionades per a fer estada a la residència Faberllull Olot aquesta tardor. Pel que fa a la nova convocatòria per a creadors i investigadors d’Andorra, s’ofereix una altra plaça a Faber Olot del 21 de novembre a l’1 de desembre per a treballar en projectes individuals, compartir experiències amb la resta de residents internacionals i establir contactes i fer col·laboracions amb professionals de Catalunya.