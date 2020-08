Visca les cabelleres fosques radiants! No et perdis els millors consells per a la seva cura

Kim Kardashian, Courtney Coix, Penélope Cruz, Sara Sálamo o Pilar Rubio. Són moltes les famoses que aposten per la cabellera fosca, aconseguint acabats saludables i plens de lluentor.

Les amants de les cabelleres negres

Afavoreix el cabell fosc? Molt. És veritat que sí que pot tendir a endurir les faccions més que els tons que presenten major lluminositat, però pots jugar amb les formes si vols apostar per la teva cabellera natural fosca o tenyir-te de negra atzabeja. Comencem per ressenyar que una cabellera fosca no sols afavoreix a les pells brunes, sinó que també pot casar perfectament amb qui té una pell més clara i els ulls clars, verds o blaus.

Com assenyala Salerm Cosmetics, per a equilibrar el clar contrast entre la pell clara i la negra atzabeja del cabell (que tant enamorava a la família Adams), podem jugar amb els talls. L’estil Bob que ha lluït Kendall Jenner, ara en la seva versió lob, és ideal per a suavitzar i crear moviment en les cabelleres fosques. Si no vols ficar tisora i lluir la teva llarga cabellera fosca, et recomanem que juguis amb les capes, així crearàs sensació de flexibilitat i dinamisme. També és molt recomanable crear bucles amb una eina de color o un producte d’styling.

Les cures que necessites

Com hem de cuidar la cabellera fosca perquè llueixi sana i plena de lluentor? En primer lloc, cal tenir en compte que els cabells foscos solen sofrir sequedat, perquè la producció de glàndules sebàcies és menor. Per a pal·liar aquesta peculiaritat és fonamental garantir una bona hidratació; així quan la llum de manera natural es reflecteixi en els pigments negres de la cabellera, es veurà molt radiant i sana. Per a omplir la fibra capil·lar de l’aigua que necessita, empra condicionadors i màscares durant la rentada i premia la teva cabellera amb olis i sèrums. A més de suposar una injecció d’hidratació, li donaran un plus de lluentor.

També et recomanem que realitzis raspallats suaus. Tingues en compte que sempre és molt millor desembolicar el cabell en sec abans de la dutxa que en mullat, perquè la fibra està més feble.

Un altre consell a seguir és que apostis per productes de pentinat per a aconseguir l’efecte que desitgis en la teva cabellera, mentre que vas desbancant de la rutina diària les eines de calor.

Per bellezactiva.com