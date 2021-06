Vinyes a peu del Montsant

Aquesta setmana proposem una passejada embriagadora pel Priorat. Visitarem diferents cooperatives i cellers de la comarca on es produeix el vi de Denominació d’Origen de Qualitat Priorat i el vi del Montsant. En la nostra ruta, a banda de tastar aquests vins, descobrirem el patrimoni i els paisatges de la comarca, caracteritzats per les planes plenes de vinyes envoltades de les altes muntanyes del Montsant.

Comencem la ruta al bressol de la cultura vitícola catalana. A la Morera de Montsant trobem l’antiga Cartoixa de Scala Dei. Ara només hi queden ruïnes però a l’Edat Mitjana es va convertir en el centre econòmic de la zona gràcies a l’activitat dels monjos que l’habitaven i que van començar a plantar vinyes i elaborar vi. El vi Scala Dei s’elabora ara en uns cellers moderns però que conserven el seu aspecte antic. Les instal·lacions es troben ubicades a les antigues dependències dels monjos cartoixans, que han estat restaurades i equipades amb moderns sistemes d’elaboració de vi. Les caves són construccions del segle XVII, amb murs de pedra de més d’un metre de gruix.

Al poble de Capçanes podem veure el complex procés d’elaboració d’un vi exclusiu per a jueus. Al celler cooperatiu de la vila s’hi elabora l’únic vi jueu o Kosher de la Península, anomenat Peraj Ha’Abib o Flor de primavera. Segons les lleis jueves, el seu procés de producció ha de ser totalment natural i només hi poden intervenir mans de jueus. Una altra curiositat del procés de producció d’aquest vi són les botes amb el vi, que han d’estar tancades rere una reixa de la qual només té la clau el rabí.

Modernisme vinícola

La ruta del vi també ens acosta a mostres representatives del modernisme com la del celler de la Cooperativa Agrícola de Falset-Marçà. A Falset, capital del Priorat, on podem dinar, trobem aquest edifici modernista, construït el 1919 per l’arquitecte César Martinell, deixeble de Gaudí, i a qui també es deu la cooperativa de Cornudella de Montsant, també modernista. Si a Falset estem ja una mica farts de tan de vi podem prendre una mica d’aire donant una volta pel seu casc antic, visitant l’església parroquial, el castell d’origen medieval dels Comtes de Prades, el Portal del Bou, la plaça porxada de la Quartera amb el Palau dels Ducs de Medinaceli, seu de l’actual Ajuntament, el Palau dels Comtes d’Azahara (segle XVIII), i acostar-nos al meravellós paratge de roca roja de l’ermita de Sant Gregori, a 2 quilòmetres de Falset en direcció a Reus.

Natura amb aroma de vi

Altres bons indrets per visitar i acabar el dia, després d’anar de tast en tast pels cellers i cooperatives de la comarca, són les restes íberes i romanes de El Molar i el Balcó del Priorat, un autèntic mirador situat al Coll dels Solans, al municipi de la Figuera. Acostar-se fins a Siurana -pedania de Cornudella de Montsant- és una altra bona forma d’acabar l’excursió, relaxant-nos amb les vistes de la serra del Montsant i sobre l’embassament de Siurana que ens regala aquest poble enlairat en un penya-segat.

Per LAMALLA.CAT