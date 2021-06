Títol: el Vecino

Durada: 30 min.

Gènere: Comèdia

Intèrprets: Quim Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pino

Temporades: 2 Capítols: 18

Sinopsi:

Basada en el conjunt de novel·les gràfiques El Vecino, aquesta sèrie gira al voltant d’un noi anomenat Javier al què les coses no li van molt bé. El jove gairebé no té diners per arribar a final de mes, treballa en una botiga de samarretes amb frases desmotivadores que no acaba de triomfar.

A més, la seva relació amb Lola no va massa bé des de fa uns mesos. Un dia, un extraterrestre li cau a sobre i li passa els seus poders abans de morir. Encara que ara sigui un superheroi, això no li farà una vida més suportable. Els seus poders no l’ajuden perquè no l’acomiadin de la feina o que la seva relació amorosa vagi a millor de fet, Lola li demana un temps.

No obstant això, encara sort que té la companyia del seu veí José Ramón. El seu gran amic el prepara per a fer bon ús dels seus poders i, a més, a mantenir en secret la seva nova identitat. Ara, Javier és un superheroi anomenat Titan. Però a qui de veritat ha d’ocultar la seva identitat secreta és a Lola, que està investigant al misteriós superheroi per esdevenir una gran periodista.