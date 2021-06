Vida o mort

Amb aquest article vull tancar aquests últims escrits en què d’una o forma o altra he parlat sobre mi i el que he passat amb la Covid. I ho faig perquè crec que hi ha un missatge de motivació important. Vull aprofitar per dir que aquest dilluns ja em donen l’alta hospitalària i això són molt bones notícies.

Ara ja sense medicaments, em queda per davant una llarga recuperació física i investigar i fer proves per saber d’on ve un dolor que tinc.

Però això no és res després del que em vaig assabentar la setmana passada. Segons sembla, quan em van portar a l’UCI, no tenien molt clar que anés a sortir d’allà. De fet van trucar a la meva família per a avisar-los que el pronòstic era més que dolent. Dels tres dies que vaig passar a l’UCI hi ha un moment que recordo com a crucial. Recordo que ja no podia respirar més i va arribar un moment en el qual vaig pensar, i per a què? Llavors la resposta va aparèixer a la velocitat de la llum en la meva ment, pels meus fills. Perquè creixin tenint un pare. En aquest moment va renéixer en mi les ganes de continuar esforçant-me, continuar respirant.

La definició de la paraula motivació és: “Conjunt de factors interns o externs que determinen en part les accions d’una persona”. Com diu un bon amic troba un motiu i trobaràs la motivació. Jo el vaig trobar en el moment més important.

