Carola Vila ha disputat avui la segona prova dels Campionats del Món d’esquí de fons U23. La fondista andorrana ha estat 26a en la cursa dels 15km patinadors en mass start, celebrats a l’estació alemanya d’Oberwiesenthal.

La fondista andorrana ha aconseguit entrar en el top30 que es va escapar, per ben poc, en la primera prova d’aquests Mundials U23. Vila ha marcat un temps avui de 39.12,0, a 3.27,6 de la guanyadora, la sueca Ebba Andersson (35.44,4).

Carola Vila, fondista: “A la sortida, en la primera volta, he patit molt, la veritat. Després ha sabut agafar el meu ritme. Era una 15km i he tingut temps a trobar el meu ritme i la meva posició en la carrera. Tenia uns esquís molt bons, m’he trobat molt forta i, tot i que potser de posició m’esperava una mica més ja que totes les condicions s’han donat bastant bé, estic contenta perquè a més he gaudit molt en carrera. Al final està bé, perquè tanquem els Mundials molt bé”.

Laura Orgué, entrenadora: “Molt contents amb el seu rendiment. Ha anat guanyant posicions al llarg dels quilòmetres i ha acabat forta. Si l’altre dia estàvem contents d’estar a prop del top30, avui som a dins, així que contents. He vist a la Carola molt viva en cursa, lluitant fins el final, així que ens quedem amb molt bones sensacions. El material també ha estat encertat, així que la valoració final és molt positiva”.