El Cirque du Soleil continuarà els pròxims dos anys oferint espectacles al pàrquing situat davant de Govern, al costat de l’antiga plaça de braus. Així ho ha avançat la ministra de Turisme, Verònica Canals, durant el programa “La Rèplica”, d’ATV. Precisament aquest emplaçament és amb un altre situat a Santa Coloma els que s’estudien per construir el futur espai multifuncional.

El Cirque du Soleil mantindrà la vinculació amb Andorra almenys aquest any i el pròxim, segons ha avançat Verònica Canals. Els espectacles, segons la titular de Turisme, seran totalment diferents dels que la companyia canadenca ha ofert fins ara al Principat. Els gairebé 100.000 turistes que la presència del Cirque aporta a l’estiu han estat cabdals per optar per la continuïtat.

La nova ubicació era també la preferida pel comú d’Andorra. “És cert que és un bon lloc, perquè tenim els aparcaments a prop, tenim tot el casc antic a prop, el sector de botigues, restaurants i hotels…”, ha destacat la ministra.

El pàrquing situat davant del Govern és també una de les dues ubicacions que s’estudien per construir el futur espai multifuncional. L’altre està situat a Santa Coloma. Respecte al futur espai Canals assegura que es trigarà uns dos anys a construir-lo i que aquest any estarà enllestit el plec de bases. En tot cas ja tenen molt avançat l’estudi sobre els continguts que podrà acollir. “És estratègic pel sector turístic perquè s’hi pot encabir durant tot l’any l’oferta, sigui cultural, amb espectacles de família, concerts, o esportiu també”, preveu Canals.

D’altra banda el projecte d’un festival similar al Red Music que es va celebrar fa uns anys, s’ha descartat per la dificultat per dissenyar un cartell de gran nivell internacional.