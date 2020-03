Avui ha començat l’activitat a Narvik (Noruega) amb motiu dels Campionats del Món júnior. La primera en entrar en acció de la delegació andorrana ha estat Cande Moreno, que ha disputat el primer entrenament oficial de descens.

Cande Moreno competirà en el descens, supergegant i la combinada durant els presents Mundials júnior. Avui tocava primera jornada d’entrenament de les dues programades. L’esquiadora andorrana ha registrat el 6è temps en finalitzar a només 0.58 del millor crono. El temps de Moreno ha estat de 1.13.27, mentre que la més ràpida ha estat la francesa Annouck Errard, amb 1.12.69.

Demà es disputa un segon entrenament.

L’equip andorrà el completen Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, que disputaran el gegant i l’eslàlom, a partir del dia 12.

Max Tissot, director d’alpí: “És una bona primera baixada de Cande. Ha estat en el ritme des de l’inici de l’entrenament fins a l’arribada. Sobretot ha tingut una bona posada en acció a la part de dalt, bons girs i bons encadenaments. En la part on més pendent hi ha, ha tingut una bona actitud, sense cap errada gran, i això ha fet que tingués aquesta sisena posició a 0.58. Estem molt contents. Veiem que Cande està amb un fort potencial d’estar entre les deu primeres de la cursa, i pensem que, si tot va bé, una mica millor. També veiem que és una pista que a primera vista impressiona una mica, però després de l’entrenament d’avui hem vist que es passa molt bé, i que els detalls tindran una importància molt gran, així que mirarem d’analitzar molt bé els vídeos, per millorar aquests petits detalls que faran una diferència molt gran. Les condicions són molt bones, així que tot es planteja bé i confiem que seguirem en aquest ritme en els pròxims dies”.

Calendari dels Campionats del Món júnior de Narvik:

5 i 6 de març: entrenaments descens femení.

7 de març: Descens femení.

8 de març: Supergegant femení.

9 de març: Combinada femení.

12 de març: Gegant masculí.

13 de març: Eslàlom masculí.