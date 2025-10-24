L’estrena als cinemes de ‘Vieja loca’, de Martin Mauregui ha coincidit amb la seva projecció en el marc del 58è Festival de Cinema de Sitges dins la secció Sitges Collection que va permetre a la seva protagonista absoluta, Carmen Maura, recollir el Gran Premi Honorífic del certamen català. ‘Vieja loca’ és el debut en el llargmetratge de Martín Mauregui amb una història pròpia escrita per ell mateix i amb producció d’Espanya, Argentina i Estats Units a través, entre altres, de Juan Antonio Bayona i la seva sòcia Belén Atienza, i que compta amb la participació d’Amazon. El cineasta argentí proposa una pel·lícula en format de huis clos que combina terror i humor negre quan Pedro (Daniel Hendler) caurà a les mans de la seva sogra, Alicia (Carmen Maura), afectada d’Alzheimer, després que la seva exxicota, Laura (Agustina Liendo), truqués demanant-li el favor de prendre cura de la seva mare sola. La pel·lícula se centrarà en els maltractaments i barbaritats que patirà el gendre, Pedro, de mans de la sogra senil, Alicia, i els intents per escapar d’aquest malson.
El film treballa la imatge de la casa allunyada durant una nit de tempesta com una espècie de castell encantat habitat per un monstre sàdic i desequilibrat. En cap cas ens trobem davant d’un thriller claustrofòbic o angoixant perquè tot desprèn un aire juganer de vodevil de terror. Una pel·lícula simpàtica i inofensiva que esgota ben aviat tots els seus cartutxos. La veterana Carmen Maura assumeix el seu paper sense complexos, completament desencadenada, en un registre que sembla una derivada de la demència senil. L’actor uruguaià Daniel Hendler es desempallega en un paper habitual en ell mentre que com a director i guionista té pendent d’estrena dues pel·lícules seleccionades al darrer Festival de Sant Sebastià com són la pel·lícula inaugural, ’27 noches’, i ‘Cabo suelto’, que va participar en la secció Horizontes Latinos.