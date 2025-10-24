Calendari de l’hort a l’octubre

El mes d’octubre es presenta com un gran mes per a l’horticultura. Si parlem de l’hort: Acabarem de recol·lectar els últims tomàquets, albergínies, pebrots. Netejarem de l’hort urbà les hortalisses que acaben, arrencant-les i removent la terra, alhora que aprofitem per a realitzar els abonats de fons.
Sembrarem les hortalisses d’hivern com els espinacs, raves, canonges, escarola, créixens, enciams d’hivern, bledes, etc.
Octubre és una bona data per a començar a sembrar els alls, per a començar a consumir-los com a alls tendres en pocs mesos, i si els deixem durant tot el seu cicle, recol·lectar els seus caps.
El mateix passa amb les cebes de dia curt. Podem plantar el cebollí bastant junt, i anar arrencant les cebes de manera alterna a mesura que aconsegueixen una grandària adequada per a ser consumides com a ceba tendra, deixant les altres que engreixin i recol·lectar-les sobre el mes d’abril o maig.
Si tenim carxofes, podem arrencar-les, dividir les seves mates i plantar-les per a la pròxima collita de finals de tardor, hivern i primavera.
Els abonats seran rics en potassa per a enfortir-los de cara a l’hivern.
Si tenim vinyes, segons la varietat i zona… o s’ha veremat ja o és el moment de fer-ho. Si volem mantenir els raïms més temps en la planta, és interessant embutxacar-los amb els materials apropiats.
Els tarongers ja van engreixant les seves taronges i algunes varietats primerenques poden començar-se a recol·lectar durant aquest mes.
Per als magraners, octubre és un mes en què els seus fruits, segons varietats, comencen a estar en el seu moment de recol·lecció. També podem continuar collint nous, així com les últimes pomes i peres.
Si tenim plantats alguns fruits del bosc, com per exemple aranyoners, raïm o groselles, ja es poden començar a recol·lectar.
També, altres fruiters com els codonyers, avellaners i kiwis entren en producció.
Per Floresyplantas.net