Tens els cabells fins? Aquí tens uns tips i recomanacions

Tenir els cabells fins és més comú del que imagines. Existeixen estudis que indiquen que prop del 50% de les dones perceben que la seva cabellera té poca densitat i no és un problema exclusiu del gènere femení: els homes també ho experimenten. A més, a mesura que passen els anys, l‘afinament i la pèrdua de densitat es converteixen en dos efectes inevitables de l’envelliment capil·lar. Així que, d’una manera o una altra, tots ho vivim en algun moment.
No obstant això, que sigui una cosa natural no significa que hàgim de resignar-nos a uns cabells lacis, sense vida o amb pentinats que s’enfonsen al cap d’unes hores. La cura capil·lar és clau per a retornar-li cos i vitalitat a aquestes cabelleres que semblen haver perdut la seva espurna. Triar productes adaptats a les necessitats específiques dels cabells fins pot marcar la diferència entre un look apagat i un altre ple de moviment.
Perquè sí, els cabells fins tendeixen a veure’s pobres si no es tracten amb manyaga, però amb els consells adequats, pots transformar-los en la teva millor carta de presentació. Som-hi?
El primer pas: tria un bon tall
Si vols donar-li vida als teus cabells fins, necessites que tots els factors juguin a favor teu. I un importantíssim és la tallada de cabells. Aura Serras, directora de RevitaLash Cosmetics, comparteix quatre talls de tendència que aporten volum i textura a la cabellera.
1- Bob texturat amb serrell: fa la sensació d’aportar un volum extra i és ideal per als qui busquen un estil modern i sofisticat sense renunciar a la comoditat. Complementar-ho amb un serrell subtil aportarà equilibri a l’estructura del rostre i augmentarà la sensació de densitat dels cabells amb un estil relaxat i juvenil.
2- Shaggy Cut: les capes irregulars i l’estil despentinat creen la il·lusió de major volum i textura. És un tall juvenil i de baix manteniment, la qual cosa ho fa perfecte per a aquelles que compten amb poc temps i moltes ganes de lluir un pentinat natural, però ple de volum.
3- Pixie Cut amb textura: aquest tall aporta molta frescor i és ideal per a rostres amb forma de diamant, ja que ressalta les faccions més prominents. Per a les noies amb cabells fins, el pixie pot ser la clau per a donar un extra de volum aportant una silueta definida i moderna, a més de ser fàcil de manejar.
4- Tall llarg amb puntes desfilades: si ets de les que prefereix mantenir la seva cabellera llarga, el millor és optar per un tall amb puntes desfilades o layered ends. Aquest estil aporta lleugeresa, volum i moviment, creant una aparença molt més voluminosa i menys plana. Es tracta d’un tall flexible, ja que pot combinar-se amb altres pentinats com a ones subtils o un mig recollit.
No tot val! Tips a l’hora de triar productes
Un dels errors més comuns amb els cabells fins és triar productes inadequats que, lluny d’ajudar, acaben afegint pes o comprometent la seva salut. Moltes vegades optem per xampús o condicionadors carregats de silicones que donen una falsa sensació de suavitat, però que a la llarga endureixen la cabellera i la deixen sense vida. Altres productes mal seleccionats poden fins i tot augmentar el trencament, afeblint encara més la cabellera.
Aquí van alguns consells:
– Tria productes dissenyats específicament per a cabells fins, que són més lleugers i no contenen ingredients pesats que endureixin els cabells.
– Opta per fórmules que continguin proteïnes com la queratina o el col·lagen, ja que enforteixen la fibra capil·lar i donen cos als cabells.
– Els cabells fins tendeix a greixar-se amb facilitat, per la qual cosa és important evitar productes amb alt contingut d’olis. Si els uses, fes-ho només en les puntes i en petites quantitats.
– Protegeix la teva cabellera amb un protector tèrmic si uses assecador o planxa, evitant així que la calor danyi la fibra capil·lar.
– Aclareix bé els cabells després de cada rentada per a eliminar restes de producte que restin volum.
Per bellezactiva.com