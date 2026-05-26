Barcelona impulsa el primer Pla Antiracista per a combatre el racisme estructural

Durant el 2024 es van registrar 314 casos de discriminació racista a Barcelona, una xifra que ha augmentat de manera sostinguda en els darrers anys. Amb l’objectiu de combatre el racisme, l’Ajuntament ha presentat aquesta setmana el primer Pla Antiracista de la ciutat per al període 2026-2036. Es tracta d’una estratègia de llarg recorregut que busca afrontar el racisme de manera estructural i transversal per a garantir una igualtat efectiva de drets, oportunitats i reconeixement per a tota la ciutadania.
L’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha defensat que el pla “fixa una posició molt clara” davant “l’auge dels discursos d’odi” i situa la lluita contra el racisme com “una prioritat democràtica”. La presentació s’ha fet en el marc del Fòrum Barcelona 2026 sobre ‘El lideratge de les ciutats per la justícia racial’, organitzat conjuntament amb la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
El document inclou més d’un centenar d’accions i implica totes les àrees municipals. El consistori barceloní planteja actuar en tres grans àmbits: la transformació institucional per a evitar el racisme dins la mateixa administració, la millora de les condicions de vida de les persones racialitzades i la projecció internacional de Barcelona com a ciutat referent en polítiques antiracistes.
6 eixos estratègics
El pla s’estructura en 6 eixos i 23 mesures principals. Entre les iniciatives previstes destaca la creació d’un Observatori Antiracista de Barcelona, que analitzarà l’impacte de les polítiques públiques i farà seguiment de l’execució del pla.
En l’àmbit institucional, l’Ajuntament preveu formar el personal municipal en antiracisme, revisar processos administratius i incorporar clàusules amb perspectiva intercultural i antiracista en la contractació pública. També s’impulsarà un protocol específic contra la discriminació racial en l’accés a l’habitatge i es fomentarà més diversitat dins la plantilla municipal.
Pel que fa a les polítiques socials, les mesures inclouen actuacions en habitatge, educació, salut, participació i convivència. El consistori reforçarà projectes existents com el programa Prometeus per a acompanyar joves migrats i desenvoluparà materials educatius amb enfocament antiracista per a escoles bressol i centres educatius.
El pla també posa el focus en la lluita contra els discursos d’odi a través del reforç de la Xarxa BCN Antirumors i d’una nova estratègia digital antiracista. A més, incorpora accions de memòria històrica, com l’ampliació de la ruta esclavista del Museu d’Història de Barcelona i la creació d’un mapa digital sobre espais vinculats al passat esclavista de la ciutat.
Atenció i reparació davant discriminacions
Un altre dels eixos preveu reforçar els mecanismes d’atenció i reparació davant situacions de discriminació racial. En aquest sentit, es potenciarà l’Oficina per la No Discriminació i es milloraran els protocols d’actuació davant incidents racistes, així com l’accessibilitat lingüística i cultural dels serveis municipals.
El consistori també vol facilitar l’acompanyament jurídic a persones en situació administrativa irregular perquè puguin denunciar casos de racisme.
Augment dels casos de discriminació
Segons dades de l’Observatori de les Discriminacions, el racisme és el principal motiu de discriminació detectat a la ciutat des de l’any 2018. Durant el 2024 es van registrar 314 casos de discriminació racista, una xifra que ha augmentat de manera sostinguda en els darrers anys.
A més, l’Enquesta d’Interculturalitat 2024 apunta que un 30,3% de les persones residents a Barcelona asseguren haver patit discriminació per motius culturals, religiosos o ètnics durant l’últim any, especialment entre les persones nascudes fora de l’Estat espanyol.
El Pla Antiracista 2026-2036 compta amb un pressupost inicial de 3,4 milions d’euros per a desplegar progressivament les mesures previstes durant la pròxima dècada i s’emmarca dins la Mesura de Govern de Drets Humans i No-Discriminació 2025-2027.
