Vianant atropellada a Escaldes

L’atropellament ha tingut lloc a Escaldes (arxiu)

Al voltant de tres quarts de quatre d’aquesta tarda de dimecres, dia 24 de maig, s’ha produït un atropellament a Escaldes. El servei de Policia ha rebut l’avís, el qual, alertava de l’accident que acabava de tenir lloc a l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany.

Al lloc dels fets, s’ha constatat que hi ha hagut l’atropellament d’una vianant que transitava per l’esmentada via i que ha estat envestida pel conductor d’un vehicle 4×4 Suzuki Ignis, amb matricula del Principat d’Andorra. Informa la Policia que la vianant, una veïna de les valls, de 55 anys d’edat, ha resultat ferida.