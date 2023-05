Tu també vas gaudir de Tina Turner a Andorra?

Aquest dimecres, 24 de maig, ha marxat als 83 anys la reina, la reina del rock, Tina Turner. Es tracta d’una artista que ha deixat empremta per sempre més i que ha marcat més d’una generació. Possiblement, tres. Des dels seus inicis amb la banda d’Ike Turner (Kings of the Rhythm) i fins la seva darrera actuació, Tina, ha estat i serà, la lleona del rock.

La seva vida ha estat condicionada per l’amor, el dolor i l’èxit musical. Va tenir dos grans amors (potser tres). Ike Turner va compartir vida i un fill amb Tina (Ronnie Renelle), però, potser, no tothom sap que, abans, va tenir un altre fill amb el saxofonista del grup, Raymond Hill. El nat era Craig Raymond.

Ike Turner va posar, Tina, camí de l’estrellat, però, també és cert que, amb el temps, la relació va acabar sent un malson per a la cantant (abusos, drogues, problemes de salut mental…). Tina, ja venia d’una família desestructurada, sense pares en plena adolescència i criada per la seva àvia. Amb la mort d’aquesta, va connectar de ple amb la banda de l’Ike. Tot el que ve a continuació, ja és història contemporània. Una història que, ara, amb la seva pèrdua, esdevé una relíquia per als musicòmans.

El trencament amb el seu marit va marcar-la per sempre. Però, a la vegada, va servir per a que Tina es dediqués en cos i ànima -mai millor dit- a la música i a fer gaudir als seus incondicionals. Encara que, l’amor, no havia abandonat la reina, anys després de la seva separació va iniciar una relació amb el productor alemany Erwin Bach amb qui es casaria el 2013 i viurien a Suïssa.

Però, la seva vida estava destinada ser una muntanya russa. Quan semblava haver retrobat el camí de la felicitat personal, juntament amb els èxits professionals, van tornar les tragèdies a nivell familiar. Un dia, trobant-se a París, al 2018, va rebre la notícia que el seu fill gran, Craig Raymond, s’havia suïcidat. I, tot just al 2022, també veia com el seu segon fill, perdia la vida víctima d’un càncer de colon i altres complicacions de salut.

Les llargues absències de Tina Turner en els mitjans de comunicació o en informacions relacionades amb ella, per a molts, feien presagiar que la reina del rock no estava bé. De fet, la malaltia que patia ha acabat amb la seva força, la que tantes vegades va exhibir damunt dels escenaris. I, parlant d’això, Tina Turner va visitar Andorra per sorpresa de molts. Ho va fer un octubre de 1990, a Escaldes-Engordany.

No era un octubre com els d’ara que encara es pot anar en màniga curta. Feia força fred i, a més, precipitava una mica. Potser per això -incomprensiblement- l’entrada d’espectadors va ser ben fluixa. Qui hi va anar, sempre ho podrà dir, com va passar amb Julio Iglesias, el Último de la Fila i molts altres artistes de gran prestigi.

Tina, els que avui et plorem, un dia et vam donar escalf en una freda vesprada de tardor en un petit país. Tina, roar wherever you are.