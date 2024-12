Aportacions del Govern per a UNICEF i les Nacions Unides

Govern fa aportacions a programes d’UNICEF i l’ONU (SFGA)

A més dels ajuts que atorga per a impulsar projectes a través d’entitats andorranes, el Govern ha donat llum verda a contribucions voluntàries en favor de les Nacions Unides i d’UNICEF. Concretament, es contribueix amb 40.000 euros a favor del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF per a col·laborar en el projecte ‘Escalant solucions climàtiques per a infants: Eco-Pobles al Sud de Madagascar’. El 2024 és el 3r any d’execució del projecte referit, que s’implementa a la regió del Sud de l’illa Androy amb l’objectiu de respondre a la greu crisi climàtica que pateix la regió. Androy és a dia d’avui considerada com l’única regió de l’illa en perill de desertificació greu. Per a limitar els efectes del canvi climàtic, UNICEF vol transformar 20 pobles ja existents en pobles sostenibles i amb estructures de sanejament.

Per altra banda, l’Executiu també col·labora amb 60.000 euros amb la nova campanya global, ‘ProveItMatters’ impulsada per la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats. El projecte llençarà una campanya global que té l’ambició de mobilitzar l’atenció internacional per a efectuar una demanda d’acció a la comunitat internacional envers l’increment de les greus violacions contra els infants a les zones de conflicte mitjançant l’aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant, que Andorra va signar el 2 d’octubre de 1995.