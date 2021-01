Verdú dona positiu per coronavirus i es perd el supergegant de Chatel

Demà dijous se celebra a Chatel (França) una FIS de supergegant on havia d’estar al portilló de sortida Joan Verdú i Matías Vargas. Només hi serà Vargas, ja que Verdú ha donat positiu per coronavirus i haurà de mantenir-se confinat durant els dies necessaris.

Ara l’objectiu és arribar en forma i competitiu a les Copes d’Europa de gegant de Folgaria (Itàlia), previstes per als dies 22 i 23 de gener. L’esquiador es troba bé.

Igualment, l’skiman Ricard Ortega també s’ha de confinar per haver estat contacte directe amb l’esquiador.

Cornella 70è i Esteve out al primer eslàlom de Copa d’Europa de Val Cenis

Avui l’estació francesa de Val Cenis ha acollit la primera cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom masculí, amb Àxel Esteve i Xavi Cornella. Esteve no ha completat la primera mànega, mentre que Cornella no ha entrat en la segona mànega en ser 70è.

Àxel Esteve no ha pogut completar la cursa quan estava en temps d’entrar entre els 60 primers, posicions que permeten entrar en la segona mànega i, per tant, en la zona de punts de la Copa d’Europa.

Pel que fa a Xavi Cornella, l’esquiador ha finalitzat la primera mànega amb el 70è temps, a 4.80 del millor registre.

Demà es disputa un segon eslàlom a Val Cenis, també de Copa d’Europa.