Augment de la nuvolositat i nevades febles al vespre

DIVENDRES 8

mín: 0ºC mín: 0ºC | màx: 3ºC



Les precipitacions, de caràcter feble, poden persistir fins a primeres hores del dia, posteriorment el cel es mantindrà cobert.

Esperem gruixos de neu nova de 5 cm per sobre de 2.000 metres, 3 cm per sobre de 1.500 metres i algun floc per sota d´aquesta cota.

Vent de sud-oest, fluix arreu.

Les temperatures mínimes seran de 0ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i -8ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 3ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0 ºC se situarà a 1.300 metres al migdia.