Verdú, a Val Senales abans de posar rumb a Sölden

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, viatja de Sölden -on ha estat entrenant els últims dies- a Val Senales, on farà dos dies més d’esquí abans del dia de la cursa. El corredor andorrà se sent en perfectes condicions i ha trobat a Sölden l’escenari perfecte per a preparar el debut en la Copa del Món de gegant, el pròxim diumenge, dia 26 d’octubre.
L’equip ha estat entrenant tres dies a pista de cursa de Sölden repartits en dos blocs, segons ha explicat Juan Lago, responsable del grup elit de la FAE. “La de Sölden és una pista molt, molt específica i hem pogut tocar les seves diferents parts, hem estudiat l’estratègia que farem i ja podem confirmar que tenim elegida la bota definitivament, després de totes les proves que hem fet en totes aquestes setmanes, des de l’estada a Ushuaia, les de Saas Fee i aquestes”, ha afirmat Lago, que amb tot l’equip ara canvien d’escenari.
“Ara farem dos dies a Val Senales, a la pista de sota -pista Leo Gurschler-, una pista injectada amb aigua, i aquí acabarem d’elegir l’esquí, perquè tenim dos models que ens funcionen molt, molt bé”, ha manifestat el responsable de l’equip. “Igual que hem fet els tests de bota, n’hem fet d’esquís i ja elegirem el model final”, hi ha afegit. Després d’aquests dos dies a Val Senales, l’equip tornarà a Sölden “per a fer un ‘warm up’, el dia 25, i ja a esperar el dia de cursa”.
Juan Lago, a més, ha explicat que Verdú es troba en molt bon estat de forma i preparat per a poder donar-ho tot a Sölden: “Joan està molt bé físicament, molt bé mentalment i molt bé a nivell tècnic. Estic molt content, l’equip està treballant d’una forma excel·lent”.