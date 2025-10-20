El Centre Carlemany consolida la presència del català a Praga

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s’ha desplaçat aquesta setmana a Praga, acompanyada pel director de Política Lingüística, Joan Sans, per a fer entrega del diploma oficial de català als 16 candidats aptes que es van examinar a través del Centre Carlemany de Llengua Catalana a la convocatòria de 2025.
Mònica Bonell ha aprofitat l’ocasió per a reconèixer l’esforç fet pel centenar d’alumnes que han cursat durant el curs 2024-2025 les formacions que ofereix el centre situat a la Universitat Carolina de la capital de la República Txeca. Concretament, el Centre ofereix quinze assignatures oficials sobre llengua i literatura catalana; i institucions, art i cultura d’Andorra.
Durant l’acte, la ministra de Cultura ha destacat que “el Centre Carlemany de Llengua Catalana és un punt de trobada, un pont cultural que uneix el Principat d’Andorra amb la República Txeca, i que consolida la presència de la nostra llengua i cultura al cor d’Europa”.
A més, des d’enguany, els alumnes del Centre Carlemany de Praga poden accedir als materials en línia de la Biblioteca Pública del Govern, a través de l’eBiblio, amb l’objectiu de facilitar l’accés d’aquests usuaris a lectures en català gratuïtes.
A banda dels cursos oficials i de l’organització de la prova anual per a obtenir el certificat oficial de català del Govern, el Centre Carlemany de Praga, que funciona des de fa més de trenta anys, permet als estudiants participar en el Voluntariat per la llengua del Servei de Política Lingüística, ofereix beques a cursos de català d’estiu a Andorra i a altres territoris de parla catalana, i representa Andorra i la seva llengua en el Dia Europeu de les Llengües.