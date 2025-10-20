L’equip Vinyes Dabad competeix en un intens cap de setmana al Circuit Ricardo Tormo de València

Com ja va succeir en la tercera cursa del campionat celebrada al circuit portuguès de Portimao, Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. van tornar a coincidir competint a la pista amb les mateixes condicions, en el marc de la Toyota Gazzo GR Cup Spain, aquesta vegada al circuit valencià de Ricardo Tormo.
Divendres. Test i entrenaments lliures
Conscients de la gran rivalitat que impregna aquest certamen, Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. van sortir a la pista el divendres en la primera sessió lliure, amb la voluntat d’aconseguir els reglatges idonis del Toyota GR86, eix central d’aquesta competició monomarca. L’equip Vinyes Dabad, amb el suport de Toyota Motors Andorra, completarà la temporada amb els dos membres de l’equip en aquesta renyida competició.
Així, a la sessió de test, Vinyes Jr. va aconseguir uns magnífics registres que el van col·locar entre el top 10, mentre, Vinyes agafava de nou el pols als circuits després d’uns quants mesos absent de les pistes. A les dues sessions de lliures, les tornes es van capgirar i, mentre Vinyes Jr. marcava el quinzè temps, Vinyes es ficava entre els deu primers.
Dissabte. Primera cursa
Si bé la millora en els temps per volta van progressar a la primera sessió d’entrenaments cronometrats, no va ser suficient per a obtenir un bon lloc a la formació de sortida dels dos pilots andorrans. Així a la cursa, amb la gran igualtat existent, Vinyes va aconseguir guanyar posicions fins a la vuitena posició en creuar la bandera a quadres. Al final es va traduir en l’onzena plaça, ja que Vinyes va acumular fins a 7 “track límits” i amb la consegüent penalització va retrocedir fins a l’onzena posició, just per darrere de Vinyes Jr. que en cursa també va progressar diverses posicions i es va estalviar una penalització gràcies al fet que per ben poc no supera també el màxim de “track limits” permesos.
Diumenge. Segona cursa
La radiografia del segon dia de curses va ser bastant similar al del dia anterior. Aquesta vegada Vinyes si va poder mantenir la novena posició final, després de remuntar des de la catorzena plaça en l’ordre de sortida sense rebre cap penalització per superar els límits de la pista. Per la seva banda, Vinyes Jr. també va protagonitzar una bona remuntada, per a completar la cursa en tretzena posició.
Classificacions finals Toyota GR Cup Spain al Circuit Ricardo Tormo de València
|1a cursa
|p.
|Pilot
|Equip
|Vehicle
|Temps total
|1r
|Marcos de Diego
|Eficar Team
|Toyota GR86
|27:48.924
|10è
|Joan Vinyes Jr.
|Eficar Team
|Toyota GR86
|28:04.938
|11è
|Joan Vinyes
|Eficar Team
|Toyota GR86
|28:11.399
|2a cursa
|p.
|Pilot
|Equip
|Vehicle
|Temps total
|1r
|Marco Aguilera
|Rx Proracing
|Toyota GR86
|28:34.461
|9è
|Joan Vinyes
|Eficar Team
|Toyota GR86
|28:53.528
|13è
|Joan Vinyes Jr.
|Eficar Team
|Toyota GR86
|29:05.708