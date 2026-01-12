Vela (PS) demana al Govern pel desplegament reglamentari de les lleis aprovades des de 2019

La consellera general i presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela Palomares, ha entrat a tràmit una pregunta escrita al Govern d’Andorra per tal de demanar informació sobre el desenvolupament normatiu de les lleis aprovades des de l’any 2019 i que encara resten pendents de desplegament reglamentari.
En la iniciativa parlamentària, Vela sol·licita conèixer quins són tots els reglaments i normatives que el Govern ha d’implementar de les lleis aprovades durant la darrera legislatura (2019-2023), i que encara queden pendents d’aprovar, amb un desglossament detallat per ministeris i departaments responsables.
Així mateix, la consellera socialdemòcrata demana quin és el calendari previst per a la tramitació, aprovació i publicació d’aquests reglaments i normes, també desglossat per ministeris i departaments, amb l’objectiu de disposar d’una visió clara sobre els terminis previstos per a l’aplicació efectiva de les lleis aprovades pel Consell General.