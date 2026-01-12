Cancel·lat el primer entrenament de la Copa d’Europa de Pass Thurn

L'esquiadora andorrana, Jordina Caminal, en una imatge d'arxiu
L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal, en una imatge d’arxiu (Alain Grosclaude – Agence Zoom)

La Copa d’Europa de Pass Thurn (Àustria) tenia previst per a avui dilluns un primer entrenament oficial amb la presència de Jordina Caminal i també de Cande Moreno, que a última hora s’hi afegia, després de la cancel·lació del supergegant WC de diumenge a Zauchensee. Però, avui aquest primer entrenament s’ha hagut de cancel·lar, també per les condicions meteorològiques, amb molta neu i fort vent.

La cita de Pass Thurn té previst, per al dimarts, doncs, un entrenament oficial, i les curses de descens del dimecres 14, cursa que comptaria amb Cande Moreno i Jordina Caminal i el dijous 15, on només correrà Caminal, ja que Moreno serà al primer entrenament de la Copa del Món de Tarvisio, que és la seva cita del cap de setmana.

