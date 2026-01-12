Arriba la Copa d’Europa d’eslàlom de Crans Montana, amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella

Bartumeu Gabriel, a l'eslàlom de la Copa del Món de Levi
Bartumeu Gabriel, a l’eslàlom de la Copa del Món de Levi. Foto: Christophe Pallot_Agence Zoom

Després dels dos eslàloms NC de Kronplatz celebrats els passats dissabte i diumenge, l’equip nacional masculí va iniciar el viatge cap a Suïssa, per a disputar aquests dimarts 13 i dimecres 14, a Crans Montana, els eslàloms de la Copa d’Europa. Serà una doble cita que comptarà amb la presència de Bartumeu Gabriel i de Xavier Cornella.

Els dos corredors del Principat arriben en un bon moment de forma després de lluitar a Kronplatz amb esquiadors que es trobaran també a Crans Montana. Als eslàloms NC, Gabriel va ser 9è i 13è, i Cornella 16è i  17è.

