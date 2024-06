Valorem la formació permanent

Mon. Joan Enric Vives

En un món en canvi constant, la formació permanent s’ha convertit en una necessitat essencial per al creixement i el desenvolupament personal. La formació continuada no es limita a l’àmbit professional, sinó que abraça totes les dimensions de la vida. Des del moment en què una persona neix, comença el procés d’aprenentatge que mai no s’aturarà.

Entrem a l’estiu i potser ens podrem dedicar una mica més a nosaltres mateixos, a renovar-nos de ment i d’esperit. Convé recordar que la formació continuada és un procés que dura sempre i que va més enllà de l’educació formal. Inclou l’adquisició de noves habilitats, coneixements i competències que enriqueixen la vida personal i professional. Això permet a les persones adaptar-se a nous desafiaments, millorar l’autoconfiança i assolir nous objectius personals. També en l’àmbit professional, permet mantenir-se actualitzats amb les darreres tendències i tecnologies del propi camp professional. Això dona un avantatge competitiu i millora l’exercici laboral. Precisament en un entorn laboral en canvi constant, la formació permanent prepara per a enfrontar aquests canvis de manera efectiva.

Igualment es donarà un creixement intel·lectual, ja que l’aprenentatge constant estimula el cervell, millora la memòria i aguditza les habilitats cognitives. Això contribueix a mantenir la ment activa i saludable al llarg de la vida. I és evident que també pot incloure l’exploració de nous hobbies i interessos. Aprendre noves habilitats, des de tocar un instrument musical, cuinar o practicar un esport, enriqueix la vida i proporciona satisfacció personal. La formació contínua no només beneficia els individus, sinó que també té un impacte positiu a la societat en general. Una població en aprenentatge constant contribueix a una economia més robusta i a una comunitat més cohesionada. Una força laboral que es manté al dia amb les darreres tendències i coneixements és més propensa a generar idees innovadores i solucions creatives als problemes. I ofereix l’oportunitat de millorar habilitats i coneixements, per a contribuir a reduir desigualtats socials i econòmiques. També esdevindrem més conscients dels problemes socials i polítics i estarem més inclinats a participar activament a la comunitat.

Amb tot, no ho vulguem fer tot de cop aquests mesos vinents… Deixem alguna cosa per al curs nou que vindrà… Potser el més substancial és incorporar l’aprenentatge a la rutina diària i dedicar temps regularment per a aprendre alguna cosa nova. La formació permanent és una inversió valuosa en un mateix, que ofereix innombrables beneficis personalment, professionalment i espiritualment. Les vacances ens han de servir per a això, també per a rellegir amb pau la Paraula de Déu i lloar les meravelles de la Creació. Participar en activitats de formació i aprenentatge és font de joia i de superació personal, i redueix l’estrès i l’ansietat, en proporcionar distracció positiva i experiències de “sentit”.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell