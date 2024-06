Espectacle i concert al Pas per a la revetlla de Sant Joan

Cartell anunciant la revetlla de Sant Joan al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

La revetlla de Sant Joan tornarà, un any més, carregada de festa al Pas de la Casa. Tot és a punt per a una nit màgica amb l’espectacle “Mans de foc”, que tindrà lloc aquest diumenge, 23 de juny, a partir de les 22.30 hores i, just en acabar, hi haurà el concert de “Fugados de Alcatraz”, que donarà inici a les 23 hores.

Des del Comú d’Encamp s’informa que tots dos actes tindran lloc a la plaça de l’església del Pas de la Casa i que les dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom que tingui ganes de diversió i ambient festiu.