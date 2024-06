Coberta del llibre infantil “Mossegar la poma”

Títol: Mossegar la poma

Escriptora: Lucy Knisley

Traducció: Maria Bertran

Editorial: Barcanova (col·lecció DeCòmic)

Pàgines: 208

Edat: A partir de 9 anys

Amb Fora de lloc l’editorial Barcanova va apostar per un còmic d’una autora que aquí a casa nostra no havia estat traduïda encara, tot i tenir un ampli ventall d’obres editades als Estats Units. Lucy Knisley és una escriptora i il·lustradora novaiorquesa que ha aconseguit molt d’èxit al seu país, i esperem veure ben aviat més obres seves publicades en català.

En aquesta primera entrega de les aventures de la Jen, que ha estat tot un èxit i és finalista del Premi Atrapallibres d’enguany, la noia ha d’adaptar-se a la vida al camp, a la nova parella de la seva mare i a les filles d’aquest, l’Andy i la Reese. A Mossegar la poma a la Jen l’espera un repte important: començar a la nova escola amb companys que no coneix. D’entrada està tranquil·la, perquè té l’Andy, que la pot ajudar, però la Jen de seguida veu que la seva germanastra està més pendent dels nois que de passar temps amb ella…

Les il·lustracions tenen un estil de dibuix senzill i natural, gens pretensiós, però que sap copsar les emocions i els sentiments de la protagonista. Totes les vinyetes són en color, amb una seqüenciació de lectura fàcil, ideal per a tot tipus de lectors. A banda, els escenaris, els espais, també estan molt ben descrits, no els falta cap detall, i això ajuda a fer versemblant la història i els personatges, amb els quals és molt fàcil empatitzar. Igual que amb el primer títol de la col·lecció, quan comença la història l’autora simula la coberta i la primera plana d’un diari personal, el de la protagonista, que anirà apareixent en tota l’obra per a introduir cada capítol.

El text, igual que les il·lustracions, és senzill i de lectura àgil. La història descriu amb molt d’encert els sentiments pels quals va passant la protagonista, uns sentiments que aniran canviant a mesura que la Jen va trobant el seu lloc i acceptant els canvis que es produeixen al seu voltant.

Som davant d’un còmic realista, en la línia de molts altres que darrerament han sortit al mercat, que encaixen molt bé amb el públic jove a qui van adreçats i tenen una bona acollida pel simple fet que els lectors poden veure-s’hi reflectits en molts dels casos.





Marta Martí / Clijcat / Faristol