Vallter acollirà la 12a edició de l’Oncoesquiada

Oncoesquiada a Vallter l’any passat (Govern.cat)

L’estació de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), serà l’escenari, un any més, de l’Oncoesquiada, una esquiada solidària per a recaptar fons per a ajudar a les persones malaltes de càncer i les seves famílies. La cita, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, tindrà lloc aquest dissabte, 22 de febrer i arriba enguany a la dotzena edició.

Les persones assistents a la cita podran participar en la ja tradicional esquiada i, a més, tindran al seu abast un ampli ventall de propostes lúdiques i esportives dissenyades per a l’ocasió. Durant la jornada, després de l’esmorzar solidari, es podran fer activitats com ara passeig amb raquetes, iniciació a l’esquí de muntanya o a l’esquí alpí. Les activitats començaran a les 10 del matí i s’allargaran fins al migdia, moment en què es farà un dinar solidari. A la tarda, tindrà lloc una cursa d’eslàlom per a tots els que s’hagin inscrit prèviament.

La Fundació Oncolliga Girona posarà a disposició dels participants un servei d’autocar des de Girona.





Programa:

7.00 h: Sortida del Bar Núria (Plaça Poeta Marquina – Girona)

7.10 h: Sortida del Pavelló de Fontajau

9.00 h: Arribada a Vallter

9.00 – 10.00 h: Esmorzar

10.00 h: Trobada de grups amb els monitors davant de la cafeteria de Vallter

10.00 – 13.30 h: Esquiada lliure o amb voluntaris d’Oncolliga

13.30 h: Fotografia de grup davant de les oficines de Vallter

13.45 – 14.45 h: Dinar

15.00 – 16.30 h: Cursa o esquiada solidària

17.00 h (aprox.): Sortida amb l’autocar direcció a Girona

19.30 h (aprox.): Arribada a la Plaça Poeta Marquina de Girona