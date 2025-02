Andona tanca amb èxit la Challenge de Tarragona i posa rumb a Cantàbria

Una de les corredores de l’equip, just al centre de la foto, exhibint el seu guardó (Andona)

Aquest cap de setmana s’han disputat les dues últimes proves de la Challenge de Tarragona, un exigent circuit de caràcter masculí on les ciclistes d’Andona han demostrat el seu talent i determinació. Les diferents integrants de l’equip ha estat present en totes les curses, competint amb l’objectiu de preparar-se per a l’inici de la temporada de proves femenines internacionals que s’inicien a Cantàbria.

Des de la primera prova, les corredores de l’Andona han sabut imposar-se, liderant totes les curses de la Challenge i lluitant per la classificació general en cada jornada. Silvia Zúñiga, Anna Albalat, Isis Baraldés, Raquel Balboa, Laia Sebastià, Laia Gómez, Esther Piquer, Miren Miquel i la júnior Ares Rovira han estat les ciclistes que han defensat els colors de l’equip en aquesta Challenge, competint colze a colze amb el pilot masculí i demostrant que el ciclisme femení continua trencant barreres.

Dissabte, Raquel Balboa va aconseguir la victòria, creuant la meta en primera posició i deixant clar l’evolució i el potencial de l’Andona. Diumenge, va ser Isis Baraldés qui es va imposar en l’última prova, assegurant, així, el lideratge absolut de la Challenge de Tarragona.

Amb aquests resultats, Andona tanca les competicions que el club ha seleccionat per a la preparació de les ciclistes i posa ja la mirada en la temporada oficial que s’inicia a la Copa Espanya, a Noja (Cantàbria), on l’equip seguirà treballant per a continuar progressant.