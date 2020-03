Els camps de neu estan enllestint les liquidacions dels temporers que han hagut de deixar el lloc de treball abans del previst. Això genera dos problemes. D’una banda, fer aquests tràmits amb tota la seguretat i de l’altra, trobar vols per tornar al país d’origen de manera imprevista.

Aquests dies passaran per les oficines de Vallnord uns cinc-cents temporers per tancar la liquidació dels contractes abans de tornar als països d’origen. Han de retornar la roba de feina i rebre la quitança. Tot plegat ha obligat Vallnord a prendre mesures extraordinàries, com limitar l’aforament o extremar la higiene, explica la cap de Recursos Humans, Mònica Garcia.

Cada cas és diferent, però molts temporers tenen dificultats per trobar un vol que els torni a casa i viuen amb incertesa prorrogar o rescindir el contracte de lloguer que han fet per a tota la temporada. Camila Gutiérrez s’hi ha de quedar, diu que “per sort” tenen el contracte fins a l’abril però “hi ha gent que tanca el contracte a final de mes i s’ha de buscar alguna altra cosa”.

Garcia explica que des de l’empresa han inclòs una persona que s’està informant de tots els casos. Aquest tràmit estarà a disposició dels temporers mentre duri el període de liquidacions per mirar de resoldre qualsevol dubte.