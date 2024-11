Representació andorrana al Campionat de Catalunya Infantil de natació, a Sabadell

Una piscina coberta per a competicions esportives (Freepik)

Des d’aquest divendres prop d’una quinzena de nedadors de la Federació Andorrana de Natació (FAN) estan competint al Campionat de Catalunya Infantil de natació. En aquest sentit, el tècnic de la federació i responsable de la base, Pablo Prieto, ha destacat que “participar en competicions com aquestes ajuda a l’evolució dels joves per a que continuïn el seu camí en la formació com a nedadors”.

El Campionat de Catalunya infantil de natació s’està celebrant aquest cap de setmana al CN Sabadell (Can Llong). Val a dir que tots els resultats es poden consultar a l’enllaç https://www.natacio.cat/ct-cat-inf-hiv-nat-24-25/.