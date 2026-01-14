Vall de Núria inicia el seu primer hivern amb zero emissions en el marc del projecte Ecovall

Vall de Núria ha iniciat el seu primer hivern generant zero emissions, un cop finalitzades dues de les actuacions principals del projecte Ecovall, que inclou un seguit d’actuacions a través de les quals Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforça l’adaptació de l’estació d’esquí i muntanya als efectes del canvi climàtic en termes de mitigació i promou un model de gestió sostenible i responsable dels territoris de muntanya.
Així, d’una banda, FGC ha finalitzat la cinquena i darrera fase del projecte ‘Gasoil Zero’, que ha consistit en l’eliminació progressiva del gasoil per a la calefacció i aigua calenta del complex dels edificis de la vall per a substituir-la per aquesta energia neta; i de l’altra, han acabat les obres de rehabilitació energètica dels edificis, fet que permetrà un estalvi del 78% de l’energia final consumida.
El projecte ‘Gasoil Zero’ es va iniciar l’any 2011, amb la instal·lació de 240 kWt de geotèrmia, i s’ha anat ampliant fins a assolir aquest 2025 els 840 kWt totals, amb la qual cosa esdevé una de les instal·lacions amb més potència de Catalunya. A més, l’Alberg Pic de l’Àliga també usa geotèrmia i, per tant, Núria ja és una vall neta d’emissions.
Les obres d’instal·lació de la geotèrmia han inclòs la construcció de dos camps de pous geotèrmics, amb un total de 126 pous a 100 metres de profunditat, i la seva xarxa de distribució fins a arribar als edificis del complex: Sant Justí, Sant Gil, Sant Antoni i Sant Josep. S’han construït també les sales per a la distribució de l’aigua calenta sanitària i s’han renovat les xarxes interiors de distribució de calor dels edificis. Finalment, s’ha fet la renovació integral del sistema de control, el que permet una gestió centralitzada, informatitzada i més eficient de l’energia. Tot el projecte ha suposat una inversió de 3.250.200 euros.
L’eliminació del gasoil i la seva substitució per energia geotèrmica permet estalviar més de 200.000 litres de gasoil cada any i que es deixin d’emetre 550 tones de CO2 anuals a l’atmosfera, l’equivalent a deixar aturats tot l’any 392 vehicles.
El sistema de geotèrmia, a més, va connectat a una minicentral hidràulica que cobrirà el 20% de la demanda elèctrica necessària per a fer-lo funcionar. L’altre 80% de l’electricitat s’obté de la compra d’energia d’origen certificat 100% renovable, com tota la que fa servir Ferrocarrils per a la seva activitat ferroviària i de turisme d’esquí i muntanya. L’objectiu, però, es instal·lar-hi plaques solars que cobreixin aquest 80% restant, de manera que els edificis seran autosuficients.
Una altra de les actuacions del projecte Ecovall és la millora de l’eficiència energètica dels edificis del complex. Les obres, que han finalitzat aquesta tardor, han consistit en la substitució de totes les finestres dels tres edificis i la millora de l’aïllament tèrmic de les façanes perquè no perdin escalfor de l’interior durant els mesos d’hivern. Amb aquesta actuació, que ha comptat amb una inversió d’1.338.670 euros, els edificis passaran d’una qualificació energètica C a una A, amb un estalvi del 78% de l’energia per a calefacció.
El projecte ‘Gasoil Zero’ i la millora de l’eficiència energètica dels edificis compten amb una subvenció d’1.031.619 euros de l’Institut Català de l’Energia, a través del programa de rehabilitació energètica d’edificis PREE. La finalitat dels programes d’ajuts PREE i PREE 5000, dotats amb fons europeus Next Generation, és fomentar la rehabilitació energètica d’edificis existents amb actuacions que redueixin el consum d’energia i les emissions de CO₂. Aquests programes promouen la millora de l’eficiència energètica a través de la renovació de l’envolupant tèrmica i la substitució d’instal·lacions de climatització i producció tèrmica per altres més eficients.
Amb el projecte Ecovall, Vall de Núria vol millorar la consciència i establir les bases per a una gestió més responsable en el futur, així com ser un referent en accions alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest marc, aquest estiu també s’ha posat en servei el primer vehicle 4×4 100% elèctric, únic al mercat i fabricat exclusivament per a Ferrocarrils, per a millorar la mobilitat de l’estació. Aquest vehicle és l’inici de la substitució progressiva de la flota de vehicles de gasoil.
Ferrocarrils ha impulsat aquesta temporada 2025-2026 la nova marca Pirineu365 que agrupa les sis estacions d’esquí i muntanya gestionades per FGC sota una única visió estratègica: desestacionalitzar l’activitat, diversificar l’oferta, oferir una proposta completa durant els 365 dies de l’any i posicionar el Pirineu català com a destí atractiu i amb propostes més enllà de la temporada de neu.