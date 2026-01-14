El CAEE inicia el cicle de conferències sobre l’antic Egipte amb una alta demanda d’assistència

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) posa en marxa el cicle de conferències vinculat a la mostra Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte, una proposta que està despertant un gran interès. L’elevada demanda d’inscripcions ha obligat a traslladar totes les sessions a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, un espai amb més capacitat que permet ampliar les places i facilitar que més públic pugui assistir-hi.
El cicle —gratuït i obert a tothom amb reserva prèvia al centre.art@e-e.ad o al +376 802 255— compta amb la participació de reconeguts especialistes en egiptologia, que aprofundiran en aspectes quotidians de la civilització egípcia com la família, la maternitat, la vida laboral o el paper de la dona.
La primera conferència, El conjunt familiar de Nikare. Un estudi en clau de gènere, tindrà lloc aquest dijous 15 de gener, a les 19 hores, i anirà a càrrec de Marc Orriols-Llonch, doctor en egiptologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d’un grup escultòric del Regne Antic, l’expert analitzarà temes transversals com les masculinitats, les feminitats, la vellesa, la infància, l’embaràs i el naixement.
La segona sessió serà el dimecres, 21 de gener, a les 19 hores, amb la xerrada El rol de la dona dins la família egípcia antiga, presentada per Anaïs Montoto Soto, doctoranda en egiptologia a la Universitat Paul Valéry de Montpeller. La conferenciant explorarà el paper de la dona com a filla, esposa i mare dins les capes intermèdies de la societat egípcia, basant-se en textos que testimonien la vida quotidiana.
El cicle continuarà el dimarts, 27 de gener, a les 19 hores, amb la intervenció de Myriam Seco, doctora en història, que presentarà El que revela el jaciment de Tutmosis III. La sessió donarà a conèixer les troballes dels tallers, magatzems i abocadors associats al temple del faraó, que han permès revelar nous aspectes de la vida quotidiana dels treballadors.
Finalment, el dimarts, 10 de febrer, a les 19 hores, es clourà el cicle amb la conferència Deir-el-Medina, una comunitat molt especial, a càrrec de Luis Manuel Gonzálvez, egiptòleg i conservador del Museu Egipci de Barcelona. La intervenció oferirà un recorregut per les cases, santuaris, tombes i espais de treball dels artesans que van construir les tombes reials de la Vall dels Reis, aportant una visió privilegiada d’aquesta comunitat única.
Les conferències es desenvolupen en el marc de l’exposició Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte, que es pot visitar al CAEE (avinguda Carlemany, 30) de dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (últim accés 15 minuts abans). L’entrada és gratuïta.