Alumnes de l’Institut La Valira de la Seu presenten una app destinada a combatre el sedentarisme

Alumnes de tercer d’ESO de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell han presentat aquest dimarts una aplicació de mòbil (app) que han creat aquest començament de curs i que està pensada per a combatre el sedentarisme. L’han donat a conèixer mitjançant un acte públic a la Sala de la Immaculada de la capital urgellenca.
Aquesta és la sisena vegada que el centre urgellenc impulsa la creació d’apps per part dels estudiants, dins l’horari lectiu. El director de l’Institut La Valira, Marc Llovera, afirma que per aquest motiu “ja és un projecte consolidat”, si bé matisa que “aquesta vegada la forma de treballar ha sigut molt diferent”, perquè han plantejat la preparació “com si fossin una empresa”, amb l’objectiu que serveixi d’aprenentatge i si s’escau puguin aplicar aquests coneixements en el futur.
Per això, Llovera també ha explicat que “no és que tot l’alumnat faci tot el projecte, sinó que uns s’encarreguen de l’edició, uns altres de la programació, uns altres del disseny gràfic”, entre d’altres tasques. Això, conclou, “fa que l’alumnat treballi en l’equip que ha triat, des de la seva fortalesa”, i que tots ells “s’hi impliquin molt més i s’hi sentin molt més còmodes”.
Funcionament de l’app
Els alumnes mateixos han presentat l’aplicació i han explicat com funciona. Una de les estudiants, Laia Marsé, indica que han triat el tema del sedentarisme “per a poder evitar el problema dels trastorns de l’alimentació” i que s’adreça a “persones de totes les edats”, atès que aquesta és una problemàtica intergeneracional. L’app dona consells i inclou algunes receptes de menjar per a poder prevenir aquesta patologia.
Per a començar, l’usuari que hi entra s’hi troba deu preguntes que permeten conèixer el propi “grau de sedentarisme”, per a així donar després uns consells o uns altres. A partir d’allà és quan s’hi aconsella determinades receptes, algunes d’elles amb al·lergògens, “per a evitar problemes”. També s’hi inclou consells per a afavorir la pràctica “d’activitats per a moure’s una mica més”, explica Laia Marsé.
Lluís Llort, professor de l’institut, hi ha afegit que la idea de desenvolupar apps a les aules és molt positiu “perquè combinem l’ensenyament més tradicional amb el treball cooperatiu i amb els projectes” i d’aquesta manera “aprenen a posar en pràctica allò que estan aprenent de manera més acadèmica”.