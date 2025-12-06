Podar a la tardor i, si es pot, fer compost orgànic

L’estació de la tardor és un moment clau per a la cura dels arbres i arbustos del jardí. Quan les fulles comencen a caure i les plantes es preparen per al descans hivernal, és l’època ideal per fer una poda que afavoreixi el seu creixement i vitalitat de cara a la primavera. Aquesta tasca, a més, ajuda a mantenir un entorn ordenat i segur.
Els avantatges de podar a la tardor són múltiples. Eliminar les branques seques, trencades o malaltes reforça la salut de la planta i redueix el risc de plagues i fongs. També permet donar una forma equilibrada a l’arbre, millorant l’entrada de llum i aire. Des del punt de vista pràctic, retirar branques inestables evita accidents quan hi ha vent o tempestes.
Per a aconseguir un bon resultat, és recomanable revisar prèviament la planta i fer talls nets amb eines esmolades i desinfectades. Cal respectar sempre la seva estructura natural, sense tallar en excés, i eliminar les branques que es creuen o creixen cap a l’interior. En els talls més gruixuts, l’ús de cicatritzant ajuda a una curació més ràpida.
També és aconsellable triar dies secs i sense pluja, ja que la humitat afavoreix l’aparició de malalties. Les restes de la poda s’han de retirar i, si és possible, aprofitar-les per fer compost i millorar la qualitat del sòl.
Amb aquests passos, a la primavera, les plantes estaran més fortes i preparades per a oferir una floració i fructificació òptimes.
Per Tot Sant Cugat