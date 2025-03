Unionistas trenca la bona ratxa de l’FC Andorra (3-1)

Imatge del partit Unionistas 3 – FC Andorra 1. Foto: FC Andorra

L’FC Andorra d’Albert Company ‘Beto’ s’ha tornat a trobar amb el sabor amarg de la derrota a la lliga (3-1) després de les tres últimes victòries consecutives. El partit d’aquest diumenge ha començat malament per als tricolors amb el gol de Gorka Santamaria al minut 10 de la primera part. Tocava remuntar i aquesta temporada els andorrans ja portaven unes quantes de remuntades. Álvaro Martin ho provava tímidament al minut 22, però el seu xut sortia per sobre del travesser. Les coses s’han posat d’un gris molt fosc quan en el minut 25 Jonny Arriba feia el segon gol d’Unionistas de Salamanca. Lautaro ho provava novament per a l’Andorra, però un defensa dels salmantins bloquejava el xut. Amb el 2-0 en el marcador a favor d’un equip local molt sòlid s’ha arribat al descans a l’Estadi Reina Sofia.

A la segona part el tècnic vallenc, Albert Company ‘Beto’, ha intentat sacsejar l’equip amb canvis, però el conjunt castellà mostrava una gran solidesa defensiva. Molina ho ha intentat al minut 71, però el porter d’Unionistas, Iván Martínez, aturava la pilota en dos temps. Quan tot feia indicar que el partit acabaria 2-0, Sergio Molina, al minut 83, ha retallat distàncies per als andorrans. Els tricolors apuraven les seves últimes opcions i Luismi ha estat a punt de marcar el gol de l’empat al minut 86, però el seu xut ha sortit per ben poc a fora. Quan l’FC Andorra estava més abocat a l’atac, la galleda d’aigua freda ha deixat glaçat als del Principat amb el tercer gol d’Unionistas obra de David Rabadán, amb el 3-1 s’ha arribat al final del partit.

Amb aquesta derrota els andorrans surten de la zona de play-off d’ascens. El proper partit dels tricolors serà el diumenge 9 de març, a les 12 hores, a l’Estadi Nacional d’Andorra contra el filial del Celta de Vigo.