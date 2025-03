La Reserva Nacional de Caça de Boumort s’incorpora al programa Wildlife Estates

Imatge panoràmica de l’RNC de Boumort (Govern.cat)

La Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va completar l’any passat el procés d’acreditació i va obtenir el reconeixement de Wildlife Estate. Aquest programa, promogut per l’European Landowners Organization (Organització Europea de Propietaris de Terres), reconeix les bones pràctiques de gestió de territoris o finques valuoses per a la fauna salvatge, ja siguin públiques o privades.

Actualment compta amb 123 territoris a l’Estat, amb una superfície aproximada de 717.800 ha, però a Catalunya fins ara només hi havia una finca privada. Amb la incorporació de l’RNC de Boumort, s’integra en el programa el conjunt de forests patrimonials de la Generalitat de Catalunya que formen part de la Reserva, amb gairebé 10.000 ha contínues. Segons l’article 1 de la Llei 17/1991, de creació de l’RNC de Boumort, la seva finalitat és “protegir, fomentar i aprofitar, mitjançant els corresponents plans de gestió, les espècies animals que hi habiten en estat salvatge i preservar els ecosistemes als quals pertanyen”.

La participació en el programa Wildlife Estates permet comptar amb un millor assessorament per a una bona gestió de la fauna a la reserva, així com intercanviar experiències amb altres finques o reserves que comparteixen reptes similars.





Les reserves de caça: equilibrar i fomentar les espècies de fauna autòctona

Les reserves nacionals de caça són territoris geogràficament delimitats, de característiques singulars, declarades per a promoure, fomentar, conservar i protegir espècies de fauna autòctona. Estan situades en zones de muntanya de gran qualitat ecològica i paisatgística i amb fauna molt característica i del màxim interès, tant pel que fa a espècies cinegètiques com protegides dins del territori; entre les primeres destaquen la cabra salvatge, l’isard, el cérvol i el cabirol. Per la seva gran extensió, aquestes zones mereixen un tractament cinegètic especial.

La Reserva està gestionada pel Departament català d’Agricultura i té una extensió de 13.097 ha. Es troba situada al Prepirineu occidental català, entre les valls de la Noguera Pallaresa i del Segre, i abasta tot un seguit de serralades disposades transversalment de l’una a l’altra vall, d’entre les quals destaquen la serra de Boumort, que dona nom a la Reserva, la serra de Carreu (Pallars Jussà), la serra de Cuberes (entre les dues comarques pallareses) i la serra de Batsacans (riba esquerra de la Noguera Pallaresa).

L’espècie característica de l’RNC és el cérvol, que gaudeix en aquestes serres d’una de les poblacions més importants i ben estructurades del Pirineu. Destaca també la presència de l’isard i del cabirol. Dins la fauna, eminentment forestal, destaca la presència del gall fer, el picot negre, el mussol pirinenc –totes tres espècies protegides– i la becada.