Cande Moreno, 42a al supergegant que tanca la Copa del Món de Kvitfjell

Cande Moreno al supergegant de Kvitfjell. Foto: Alexis Boichard Agence Zoom

Aquest diumenge s’ha tancat la Copa del Món de Kvitfjell, a Noruega, amb un supergegant. L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha estat 42a. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 55, ha realitzat una cursa que l’ha deixat amb un crono de 1.34.32, a 4.21 de la guanyadora, la italiana Federica Brignone, que s’ha imposat amb 1.30.11.

L’esquiadora de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) feia el 41è temps al primer intermedi, amb +0.11, i se situava en la 41a posició al segon amb +1.04. Al tercer marcava el 48è lloc amb +2.12, mentre que a l’últim intermedi se situava 46è amb +2.65. Finalment, era 42è a meta.





Ara, Copa d’Europa a Kitzbuehel

La pròxima cursa de la corredora, Cande Moreno, és a Kitzbuehel (Àustria), el pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge amb sengles supergegants.





La pròxima WC, a La Thuile

La següent Copa del Món per a Cande Moreno serà a La Thuile (Itàlia), de l’11 al 15 de març, amb un descens i dos supergegants. El dimarts 11 i dimecres 12 hi haurà entrenaments de descens. El dijous 13, primer descens; el divendres 14, primer supergegant; i el dissabte 15, segon i últim supergegant.





Cande Moreno, esquiadora: “Decebuda amb la carrera d’avui. He fet molts errors i òbviament, amb tantes errades a una carrera novament tan ajustada no hi ha res a fer. Estic contenta d’haver-m’ho lluitat, perquè la veritat és que he estat molt a prop de sortir-me en dues ocasions i en les dues he decidit quedar-me a dins, m’ho he lluitat i he arribat fins a baix. Decebuda perquè sé el nivell que puc proposar i no ho estic acabant de fer en carrera, però encara tinc oportunitats en Copa del Món a la Thuile, i tinc dos supergegants ara el cap de setmana que ve a Kitzbuehel. Ho donaré tot”.