Unió de Pagesos ha estrenat nou local a la Seu

Interior de la nova oficina d’UP i Agroxarxa a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Unió de Pagesos disposa des de fa pocs dies d’una nova oficina a la Seu d’Urgell, que inclou els serveis d’Agroxarxa i atén professionals tant a l’Alt Urgell com a la comarca veïna de la Cerdanya. El nou local està situat al número 67 del carrer de Llorenç Tomàs i Costa, en ple centre urbà de la capital urgellenca. La nova compta amb una recepció i diversos despatxos per a atendre els afiliats d’UP i els clients de l’empresa de què disposa el sindicat agrari per a donar servei a les necessitats d’agricultors i ramaders a nivell de projectes o tràmits.

En la construcció de l’oficina també s’hi ha tingut en compte l’eficiència energètica i l’ús de materials nobles, per tal de donar una millor atenció respecte de les instal·lacions que fins ara tenien a la cantonada de l’avinguda del Salòria i el carrer de Regència d’Urgell.