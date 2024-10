Comencen les obres al Centre Esportiu d’Ordino

Panoràmica del poble d’Ordino (Comú d’Ordino)

El Centre Esportiu d’Ordino, CEO, iniciarà les obres de reforma integral de la zona de relaxació aquest proper dilluns, 28 d’octubre, les quals consistiran en la renovació de l’espai que inclourà una sauna seca, un bany turc, un jacuzzi i una zona de relaxació. El pressupost per aquesta obra és de 573.840 euros i inclou la direcció d’obra efectuada per ENGINESA i l’execució dels treballs, adjudicats per concurs públic el passat mes de setembre a EDICOM.

Mentre durin les obres, aquest espai romandrà tancat, però la resta d’instal·lacions del CEO, incloent-hi la piscina i la sauna seca instal·lada al costat, es podran continuar usant amb normalitat. El termini d’execució dels treballs és de vint-i-sis setmanes, és a dir, que és previst que s’allarguin fins després de Setmana Santa de 2025.