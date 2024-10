Aquest diumenge, l’FC Andorra rebrà el filial de la Reial Societat (12h)

Jugadors de l’FC Andorra en un entrenament (ATV)

L’FC Andorra juga aquest cap de setmana contra el filial de la Reial Societat, el Sanse. L’objectiu per a aquest partit, i per a la resta de temporada, és guanyar contundència al davant i fer del Nacional un fortí. Després de les primeres nou jornades i amb l’equip consolidat en els llocs de play-off, Ferran Costa veu l’Andorra en una bona línia. Reconeix que el marge de millora encara és gros, però defensa que la lliga és una cursa de fons i té clar que el principal pas endavant s’ha de fer en l’aspecte ofensiu.

Els tricolors han sumat aquesta temporada vuit punts dels dotze possibles a l’Estadi Nacional. L’objectiu, per tant, és mantenir-se forts a casa. La propera oportunitat per a sumar arribarà aquest diumenge, a les 12 hores, en cap propi, davant un altre rival en zona de play-off, el filial de la Reial Societat, més conegut com Sanse.