Unicef: “Un any de la guerra a Ucraïna”

Oleksandr i la seva filla Michelle, de 2 anys, passejant entre els edificis en ruïna a Saltivka, Ucraïna (©UNICEF/UN0770704/Filippov)

Un any després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, el 24 de febrer de 2022, tota una generació d’infants viu des de fa 12 mesos en un context de violència, por, pèrdua i tragèdies. No hi ha cap aspecte de la vida dels infants que no s’ hagi vist afectat pel conflicte, i en aquest sentit cal parlar d’infants assassinats, ferits, obligats a fugir de les seves cases, privats d’una educació essencial i sense un entorn segur i protegit.

“Ha estat un any d’horror per als nens i les nenes d’Ucraïna”, ha afirmat la Directora Executiva d’UNICEF, Catherine Russell. “Milions d’infants s’assemblen amb fred i amb por i es desperten desitjant la fi d’aquesta guerra brutal. Molts infants han mort o han resultat ferits, i altres han perdut els seus progenitors i els seus germans, a més de les seves cases, les seves escoles i els seus patis d’esbarjo. Cap nen hauria de suportar aquest tipus de patiment”.

La crisi econòmica, que ha provocat una disminució significativa dels ingressos de nombroses famílies, així com la crisi energètica desencadenada per la guerra, han estat devastadores per al benestar dels infants i les famílies. En una recent enquesta d’UNICEF, el 80% dels enquestats van assenyalar un deteriorament de la seva situació econòmica, el percentatge d’infants que viuen en la pobresa gairebé s’ha duplicat, passant del 43% al 82%. La situació és especialment crítica per als 5,9 milions de persones que es troben actualment desplaçades dins d’Ucraïna.

La guerra també està tenint un impacte devastador sobre la salut mental i el benestar de la infància. Es calcula que 1,5 milions d’infants corren el risc de patir depressió, ansietat, trastorns d’estrès posttraumàtic i altres problemes mentals, amb possibles efectes i conseqüències a llarg termini.

L’accés dels infants i les famílies als serveis bàsics ha quedat enormement perjudicat. Es calcula que els bombardejos i els atacs aeris han malmès o destruït més de 800 centres de salut. A més, aquests atacs estan matant i causant ferides greus als pacients —entre els quals es compten nens i nenes— i al personal mèdic, i estan limitant l’accés als serveis de salut per part de la població. A tot el país, milers de nens i nenes que han fugit del conflicte no estan rebent les vacunes vitals que els protegeixen de la poliomielitis, el xarampió, la diftèria i altres malalties potencialment mortals.

Des del 24 de febrer de 2022 i gràcies al suport de la comunitat internacional, UNICEF ha proporcionat material escolar a 1,8 milions de nens i nenes i ha propiciat que 2,5 milions rebin educació formal i no formal; ha brindat suport psicosocial i de salut mental a 4,6 milions de nens i als seus cuidadors; ha prestat serveis de resposta davant casos de violència de gènere a 725.000 dones i nens; ha facilitat l’accés a aigua potable a 5,6 milions de persones; ha brindat atenció sanitària a altres 5,4 milions; i ha subministrat ajudes en efectiu amb finalitats múltiples a 277.000 llars a Ucraïna i als països d’acollida de refugiats.

Per a agreujar encara més la situació, la guerra ha pertorbat també l’educació de més de cinc milions de nens i nenes i els ha privat de la sensació d’estructura, seguretat, normalitat i esperança que brinden les aules. A més, l’accés limitat a les escoles es produeix després de dos anys d’aprenentatge perdut a causa de la pandèmia de la COVID-19 i més de vuit anys d’interrupcions en l’educació, en el cas dels nens i nenes que viuen a l’est d’Ucraïna.

UNICEF segueix fent una crida perquè es garanteixi un accés de l’ajuda humanitària ràpid, sense traves, segur i basat en principis; es posi fi als atacs contra els infants i contra les infraestructures de les quals depenen (en particular, les escoles, els hospitals i les infraestructures bàsiques d’aigua i sanejament); s’eviti l’ús d’escoles per a les finalitats militars de les parts en conflicte; i es deixin d’utilitzar artefactes explosius en zones poblades, sabent que aquest tipus d’armes són la causa directa de centenars de morts i mutilacions de nens. Però, per damunt de tot, UNICEF continua advocant per la fi de les hostilitats.

El desembre de 2022, UNICEF va llançar la seva crida anual d’Acció Humanitària per a la Infància. L’organització necessita 1.100 milions de dòlars al 2023 per a atendre les necessitats immediates i a llarg termini de 9,4 milions de persones, en particular 4 milions de nens i nenes, dins i fora d’Ucraïna, que continuen patint greument els efectes de la guerra al país.

El finançament permetrà a UNICEF proporcionar, mantenir i ampliar els serveis essencials en matèria de salut, nutrició, protecció de la infància, violència de gènere, aigua i sanejament i protecció social, tot això al costat dels esforços governamentals d’ajuda d’emergència i recuperació. Els fons garantiran així mateix l’oportuna preparació en cas de desplaçaments interns suplementaris i moviments de refugiats.