Unicef Andorra se suma, un any més, a la Setmana Mundial sobre la Lactància Materna

Unicef Andorra s’uneix, com fa cada any, a la Setmana Mundial sobre la Lactància Materna. Aquesta iniciativa es va iniciar el 1992 per a generar consciència pública i suport per a la lactància materna i se celebra, oficialment, de l’1 al 7 d’agost.

Aquest any l’ONG es vol central en reforçar la capacitat dels actors que han de protegir, promoure i donar suport a la lactància materna en diferents nivells de la societat: els governs, els sistemes de salut, els espais de treball i les comunitats. Unicef vol que estiguin informats i tinguin eines per a reforçar la seva capacitat de proporcionar i mantenir entorns favorables a la lactància materna per a les famílies.

Declaració conjunta de la directora executiva d’UNICEF, Catherine Russell, i el director general de l’OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna:

“A mesura que les crisis globals continuen amenaçant la salut i la nutrició de milions de nadons i infants, la importància vital de la lactància materna com el millor inici possible de la vida és més crítica que mai.

“Aquesta Setmana Mundial de la Lactància Materna, sota el seu lema Afavoreix la lactància materna: educar i recolzar, UNICEF i l’OMS demanen als governs que destinin més recursos per a protegir, promoure i donar suport a les polítiques i programes de lactància materna, especialment per a les famílies més vulnerables que viuen en entorns d’emergència.

“Durant les emergències, incloses les de l’Afganistan, Iemen, Ucraïna, la Banya d’Àfrica i el Sahel, la lactància materna garanteix una font d’aliment segura, nutritiva i accessible per a nadons i infants petits. Ofereix una poderosa línia de defensa contra la malaltia i totes les formes de desnutrició infantil, inclòs el malbaratament.

“La lactància materna també actua com la primera vacuna del nadó, protegint-lo de malalties infantils comunes.

“No obstant això, l’angoixa emocional, l’esgotament físic, la falta d’espai i privacitat i la mala experiència de sanejament de les mares en entorns d’emergència fan que molts nadons estiguin perdent els beneficis de la lactància materna per a ajudar-los a sobreviure.

“Menys de la meitat de tots els nadons nounats estan alletats en la primera hora de vida, cosa que els deixa més vulnerables a la malaltia i a la mort. I només el 44% dels nadons alleten exclusivament en els primers sis mesos de vida, per sota de l’objectiu de l’Assemblea Mundial de la Salut del 50% per al 2025.

“Protegir, promoure i donar suport a la lactància materna és més important que mai, no només per a protegir el nostre planeta com a últim sistema alimentari natural, sostenible i primer, sinó també per a la supervivència, el creixement i el desenvolupament de milions de nadons.

“És per això que UNICEF i l’OMS fan una crida als governs, als donants, a la societat civil i al sector privat a intensificar els esforços per a: