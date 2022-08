El futbol sala, l’hoquei patins i el júnior i l’equip femení de bàsquet del Barça fan l’estada a Encamp

El Barça de bàsquet femení, recentment ascendit a la Liga Femenina Endesa, la màxima categoria espanyola, serà el nou equip que se suma a les estades de pretemporada que el FC Barcelona realitza a la parròquia d’Encamp, una de les iniciatives promocionals com a destinació esportiva amb més repercussió mediàtica a nivell internacional.

Les seccions de futbol sala, handbol, hoquei patins i l’equip júnior de la secció de bàsquet masculí, seran la resta d’equips que conformaran l’expedició blaugrana per a realitzar la seva pretemporada a Encamp durant el mes d’agost. Els equips s’allotjaran a la parròquia i utilitzaran les instal·lacions esportives encampadanes gràcies a un acord que, des de fa 13 anys, permet promocionar la parròquia a través de l’esport i d’una marca de reconeixement internacional com és el F. C. Barcelona i, per l’altra banda, promocionar Encamp com a destinació de turisme esportiu.

En concret, els equips masculins de futbol sala, que farà la seva estada del 5 al 8 d’agost; el d’handbol ho farà del 9 al 12 d’agost; i el d’hoquei patins del 14 al 18 d’agost. Pel que fa a les seccions de bàsquet, el Barça de bàsquet júnior estarà a la parròquia del 19 al 22 d’agost i l’equip de bàsquet Barça CBS femení del 21 al 24 de setembre.

Des del comú d’Encamp es treballa amb accions com les acollides per a consolidar la parròquia com una destinació de turisme esportiu i de rebuda d’esportistes d’elit per les característiques favorables geogràficament i d’instal·lacions.

Palmarès de les seccions acollides

Les seccions del Barça que faran temporada a Encamp tenen una gran trajectòria. El futbol sala, que al llarg de la història ha coronat 6 Lligues, 4 Champions, 6 Copes d’Espanya, 1 Recopa d’Europa, entre molts d’altres, ha tancat una temporada històrica amb pòquer de títols: Champions, Lliga, Copa d’Espanya i Supercopa d’Espanya.

Tanmateix, la secció d’handbol torna a Encamp després d’una exitosa temporada 2021/22, en què els blaugranes van sumar sis dels set títols possibles i es van convertir en el primer equip que revalida la Champions des que es juga en el format de Final4. La secció acumula 29 Lligues Asobal, 11 Copes d’Europa, 26 Copes del Rei, 17 Copes Asobal, entre molts altres títols internacionals.

D’altra banda, el Barça d’hoquei patins té 32 Lligues, 22 Lligues Europees, 24 Copes del Rei, entre molts altres títols. L’any passat van conquerir la Lliga Catalana i la Copa del Rei.

Pel que fa al bàsquet femení, el Barça CBS, l’equip va tancar la temporada amb l’ascens a la Liga Femenina Endesa, quan a tres partits per a finalitzar la lliga i amb un total de 24 victòries i només tres derrotes va sentenciar l’ascens a la màxima divisió del bàsquet espanyol.