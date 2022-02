TÍTOL: Uncharted

GÈNERE: Aventures

DURADA: 115 min.

CLASSIFICACIÓ: 12 anys

DIRECTOR: Ruben Fleischer

INTÈRPRETS: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas, Patricia Meeden, Sarah Petrick, Pilou Asbæk …

SINOPSI:

Nathan Drake, un lladre molt astut, és reclutat pel veterà buscador de tresors Victor “Sully” Sullivan per recuperar una fortuna perduda per Fernao de Magalhaes 500 anys enrere. Però el que comença com un robatori, es converteix aviat en una carrera trepidant arreu del món per aconseguir el botí abans no ho faci el despietat Moncada, que afirma que ell i la seva família són els autèntics hereus. Si el Nate i el Sully aconsegueixen desxifrar les pistes i resoldre un dels misteris més antics del món, podran trobar el tresor valorat en cinc mil milions de dòlars i potser fins i tot trobaran el germà del Nate desaparegut durant molt de temps… Però només ho aconseguiran si aprenen a treballar junts.