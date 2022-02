Consells perquè la teva rutina facial masculina sigui fàcil i efectiva

Avui dia, moltíssims homes es preocupen per l’aspecte de la seva pell: comparteixen les seves inquietuds, proven algun producte, demanen recomanacions, etc. Tanmateix, això de mantenir-se constants se’ls continua resistint i així és difícil que s’apreciïn els resultats. En molts casos, és una mera qüestió de desconeixement d’unes pautes clares a seguir. Per això, t’explicarem quins són els passos bàsics que ha de tenir tota rutina facial masculina, perquè amb només uns pocs minuts al dia puguis notar la diferència. Una rutina específica per a homes; ràpida, fàcil i, el més important, efectiva!

5 aspectes de la pell masculina que requereixen atenció

La pell dels homes és més gruixuda que la de les dones i, a primera vista, pot semblar més resistent. Però en realitat és molt delicada i té necessitats específiques que has de tenir en compte. Pren nota!

És més grassa i, per tant, propensa a acumular impureses i mostrar un to desigual. Triga més a mostrar els signes de l’envelliment, així i tot, quan aquests apareixen ho fan de forma més evident i no tan progressiva com en el cas de les dones. La seva funció barrera és fràgil i per això es deshidrata molt de pressa. Una renovació cel·lular accelerada afavoreix la seva sensibilitat. Igual que en el cas de la pell femenina, la contaminació, l’estrès, els raigs UV i la llum blava provoquen una aparició accelerada dels signes de l’edat.

Passos bàsics de la teva rutina facial masculina

1. Neteja

Netejar la pell al matí i a la nit ha de convertir-se en un hàbit tan arrelat com rentar-se les dents. La pol·lució de l’ambient no fa distincions entre homes i dones. Per això, la neteja ha de ser, de totes totes, el primer pas indiscutible en la teva rutina facial masculina. A més, per a assegurar-te que retires totes les impureses, sense haver de dedicar temps extra, pots optar per fórmules amb acció exfoliant.

2. Tant si t’afaites, com si no ho fas

Si t’afaites, és important que tinguis clar que l’elecció dels productes que utilitzes té una repercussió directa sobre l’estat de la teva pell. Per això, no serveix qualsevol cosa. Ha de ser un producte de qualitat i que, a més, et faciliti la feina. Després de l’afaitat, la pell està especialment sensible, per això, has d’usar un bàlsam calmant.

I si no pots viure sense la teva barba o bigoti, recorda que aquests també requereixen una cura especial perquè no es vegin descuidats.

3. Tractaments específics

Per a obtenir resultats visibles, sobretot a mesura que va passant el temps, no és suficient amb netejar i exfoliar. Hem de tirar productes que proporcionin a la pell allò que li falta: hidratació, fermesa, protecció enfront de la pol·lució i enfront del sol, etc. Les necessitats poden anar variant al llarg de l’any i al llarg dels anys, per això has de parar esment a quines són les seves necessitats reals a cada moment.

Finalment, cal parar atenció en el contorn dels ulls, ja que és una de les zones que més preocupen els homes, principalment per les arrugues d’expressió. Si és el teu cas, et recomanem que completis la teva rutina facial amb un producte específic per a aquesta zona.

Per bellezactiva.com