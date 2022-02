Calendari del jardí al febrer

Establir un calendari del jardí el mes de febrer és una mica complicat perquè la climatologia és molt variable en funció de la zona en la qual ens trobem. Però sí que podem seguir amb labors que hauríem d’haver realitzat durant els dos mesos anteriors, i, només si les condicions són bones, podem començar a fer altres tasques més pròpies de l’inici de la primavera, sabent que les nits solen ser molt fredes i fins i tot amb fortes gelades.

Pel que fa al jardí:

Netejarem els estanys i col·locarem aquelles plantes aquàtiques que retirem per a resguardar-les de les gelades.

Acabarem amb les plantacions dels arbustos i arbres a arrel nua.

També ultimarem les podes d’aquells arbres i arbustos de fulla caduca, així com les plantes enfiladisses que ho necessitin. I si aquests estan tutoritzats, deslligarem les seves branques, podarem i tornarem a tutoritzar.

De passada, revisarem els lligats de totes les plantes tutoritzades: deslligarem i tornarem a lligar les tiges amb risc d’escanyament.

Encara que fins i tot podem gaudir de les últimes plantes de temporada de tardor i hivern com el Bellis perennis, els Pensaments, el Cyclamen persicum o les Primulas acaulis, ja podem començar amb les plantacions primaverals com Begònies, Impatiens, Petunies, etc.

També plantarem els últims bulbs de tardor, distanciats cada 10 dies per a prolongar el seu període de floració. Les zones ja plantades i que no han sortit, podem remoure amb cura la terra de la superfície per a afavorir el seu naixement.

Podarem la part aèria de les plantes vivaces. És un bon moment per a multiplicar-les mitjançant el mètode de divisió de mates.

Començarem amb els abonats a baixa dosi amb fertilitzants equilibrats.

Podem començar amb els planters d’algunes plantes de temporada per a la seva plantació a la primavera.

Desprotegirem les palmeres més delicades perquè es desenvolupin millor.

Per Floresyplantas.net / AMIC – Tot Sant Cugat