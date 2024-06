Una visita guiada a l’exposició ‘La Sisena Extinció’ inaugura les Nits d’estiu de FEDA Cultura

Cartell sobre l’exposició “La sisena extinció” (FEDA)

L’MW Museu de l’Electricitat dona el tret de sortida a les activitats de FEDA Cultura dins del programa de ‘Les Nits d’estiu als Museus’, amb l’única visita nocturna guiada que es realitzarà a l’exposició ‘La Sisena Extinció’ del fotògraf Alain Ernoult. La cita és aquest dissabte 29 de juny, a partir de les 19 hores, que hi haurà el primer torn, i a les 20 hores que hi haurà el segon.

Si encara no s’ha visitat, cal recordar que ‘La Sisena Extinció’, que ha guanyat més de quinze premis i ha estat nominada en nombrosos certàmens internacionals, és una mostra de 41 fotografies que pretén emocionar i despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals l’home comparteix el planeta. A diferència de les extincions prèvies, desencadenades per fenòmens naturals, la sisena extinció és causada per les activitats humanes i és la més ràpida que ha conegut la Terra. Actualment, una de cada vuit espècies animals i vegetals està amenaçada.

Aquesta és la primera de les nou activitats que FEDA Cultura té preparades per a les nits estivals i que es realitzaran en espais tan emblemàtics com el mateix MW Museu de l’Electricitat o el Camí hidroelèctric d’Engolasters.

Les diferents propostes permetran a les persones que les visitin, aprofundir en valors com la sostenibilitat o el coneixement històric de l’electricitat al Principat, combinat amb projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals o també l’observació astronòmica.

La reserva és obligatòria i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant a l’MW Museu de l’Electricitat al 739 111 (de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h; i diumenge de 10 h a 14 h).





Calendari d’activitats:

29 de juny – Visita nocturna a l’exposició “La sisena extinció”

“La sisena extinció” d’Alain Ernoult és una mostra de 41 fotografies que pretén emocionar i despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals l’home comparteix el planeta. Prendre consciència d’aquesta realitat és el primer pas per a dur a terme les accions necessàries per a preservar la biodiversitat, reduir l’impacte humà i viure en equilibri amb la Terra.





5 de juliol – L’univers com mai abans! Observació astronòmica

Utilitzant un nou telescopi que incorpora intel·ligència artificial, es guiarà la mirada cap al cel profund. Es podran veure nebuloses, cúmuls estel·lars, i molt més amb l’astrònom Joan Pujol i Univers Quark.





12 de juliol – Espectacle de dansa Dones d’aigua

Reviure la llegenda d’Engolasters en un espectacle que uneix la dansa i el teatre. Un poble engolit per les aigües, dones misterioses i un món oníric on la màgia pren vida.





20 de juliol – Tornem a la Lluna! Observació astronòmica

S’acosten els 55 anys des de la primera petjada humana a la Lluna! Serà una celebració amb una observació astronòmica inoblidable a Engolasters amb l’astrònom Joan Pujol i Univers Quark.





27 de juliol – Concert de Jota Martínez Ensemble en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus

Amb Eros i Terpsícore. Danses medievals per a la seducció, Jota Martínez Ensemble portarà al públic a un viatge sensorial en què descobrirà la trobada casual entre el déu de l’amor i la musa de la dansa. Abans del concert, emmarcat en el Festival de Música Antiga dels Pirineus, es podrà gaudir d’una visita guiada al Camí hidroelèctric d’Engolasters, un recorregut fascinant per la història i la cultura d’Andorra.





3 d’agost – Visita teatralitzada FHASA, la llum de la seva llar

La Sra. Rosa busca inversors per a la construcció de sistemes capaços de generar prou electricitat per a la seva venda i, així, poder modernitzar el país, però la Lluïsa i la Carmeta, dones de treballadors de FHASA, tenen les seves pròpies idees. Un espectacle d’humor i història amb Les Il·luminades que transportarà als assistents a la dècada de 1930.





9 d’agost – Pluja d’estels. Observació astronòmica.

Les Llàgrimes de Sant Llorenç, també conegudes com els Perseids, són un dels fenòmens astronòmics més esperats de l’any. L’activitat, a Engolasters permetrà viure aquesta experiència amb l’astrònom Joan Pujol i Univers Quark.





23 d’agost – Visita nocturna al Camí hidroelèctric d’Engolasters

Recórrer la història d’Andorra a través d’espais que normalment estan tancats al públic, com la casa dels guardes, la sala de màquines del funicular o la galeria tècnica de la presa. Durant aquest viatge també es podrà conèixer com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica a escala nacional.





31 d’agost – Cinema familiar a la vora del llac amb l’Ull Nu

La proposta és apagar el mòbil i connectar amb la natura amb una pel·lícula compromesa amb el medi ambient i ideal per a tots els públics. S’ha de portar la teva llanterna i una manta o estoreta per a gaudir de l’activitat a la vora del llac d’Engolasters, perquè FEDA Cultura i el Festival Audiovisual d’Andorra Ull conviden a fruir en família del cinema sota les estrelles!