S’adjudica l’ajut per a impulsar el desenvolupament artístic i la projecció internacional de talents musicals

Públic en un concert musical (SFGA)

El Govern ha aprovat l’atorgament del nou ajut per a impulsar el desenvolupament artístic i la projecció internacional de talents musicals que ha recaigut al grup Persefone. Aquesta nova iniciativa segueix una de les línies estratègiques del ministeri per a aquesta legislatura per a la professionalització del sector artístic i cultural del país.

Per aquest motiu, l’ajut té com a objectiu donar suport als artistes musicals del país, davant les dificultats que es puguin trobar per a materialitzar el potencial real de professionalitzar-se i dedicar-se exclusivament als seus projectes artístics, ja que, habitualment, aquest procés comporta necessitats i riscos financers alts.

Aquest nou ajut de 40.000 euros, que s’atorga a un únic projecte d’entre els presentats a la convocatòria, s’afegeix a la resta d’instruments de suport al sector artístic i cultural que ha desplegat recentment el Ministeri de Cultura, com l’aprovació del reglament que desenvolupa normativament l’Estatut de l’Artista, la convocatòria de diverses subvencions anuals dirigides al col·lectiu cultural del país o l’ajut per a la participació en fires i mercats professionals de música internacionals.